Linux Mint: novità per menu e tool di sistema

Gli sviluppatori di Linux Mint hanno annunciato diverse novità per la nota distribuzione. La maggioranza di esse riguarda i tool che consentono di individuare e risolvere eventuali problemi hardware e software. Sono stati introdotti anche miglioramenti per il menu dell’ambiente desktop Cinnamon. È stata infine ricordata la scadenza del supporto per LMDE 6 e indicata la procedura di upgrade a LMDE 7.

Novità di Linux Mint

Il team di sviluppo ha svelato i miglioramenti previsti per il menu di Cinnamon, ambiente desktop derivato da GNOME 3, che verranno inclusi in Linux Mint 22.3. Gli utenti troveranno le opzioni per spostare la barra di ricerca nella parte inferiore e i pulsanti di sistema nella barra laterale.

Le altre novità riguardano i tool per la risoluzione dei problemi. Il vecchio System Reports è ora chiamato System Information e sono state aggiunte quattro pagine con informazioni su USB, GPU, PCI e BIOS. Nella pagina USB sono elencati tutti i dispositivi collegati con l’indicazione di tipo, nome e ID.

I dispositivi sono raggruppati per controller USB, in modo da individuare subito dove è collegato un dispositivo e confrontare la velocità di connessione con quella massima del controller. Ciò permette di trovare la causa dei problemi più comuni, come trasferimenti lenti o disconnessioni casuali.

La pagina GPU mostra informazioni sulla scheda grafica predefinita e le tecnologie di accelerazione hardware supportate. La pagina PCI elenca i componenti interni del computer con i rispettivi ID e driver. Infine, la pagina BIOS mostra informazioni su scheda madre, versione del BIOS, modalità di avvio e Secure Boot.

Il nuovo tool System Administration, che funziona con privilegi di amministratore, permette di nascondere/mostrare il menu di boot, specificare per quanto tempo deve essere visibile e aggiungere i parametri di boot.

Gli sviluppatori ricordano che il supporto per Linux Mint Debian Edition (LMDE) 6 terminerà il 1 gennaio 2026. Dopo questa data non verranno più rilasciati aggiornamenti di sicurezza e bug fix. Gli utenti devono quindi effettuare l’upgrade a LMDE 7 seguendo questa procedura.