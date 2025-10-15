 Linux Mint LMDE 7 rilasciato ufficialmente: ecco le novità
Linux Mint LMDE 7 è ufficialmente disponibile al download, con Debian 13 e Linux 6.12 LTS, insieme a un supporto fino al 2028.
Informatica Sistemi operativi
Gli sviluppatori Linux Mint rilasciano ufficialmente LMDE 7 “Gigi”, la nuova versione a lungo termine LTS basata su Debian 13. Porta con sé tutte le funzionalità e i miglioramenti estetici introdotti in Mint 22.2 “Zara”, che invece è basato su Ubuntu, per un’esperienza utente ancor più raffinata e moderna.

Linux Mint LMDE 7 rilasciato con Debian 13 e Linux 6.12 LTS

Linux Mint LMDE 7 utilizza i repository Debian 13 “Trixie”, fonte di tutti i pacchetti software. Oltre a ciò, sotto al cofano c’è anche Linux 6.12 LTS, la versione del kernel con supporto a lungo termine, caratterizzata da un supporto hardware più ampio e stabilità ottimizzata per i moderni sistemi.

Non può mancare l’ambiente desktop proprietario Cinnamon, che nella versione 6.4.13 è stato ulteriormente affinato, con un’attenzione particolare all’estetica e ai temi. Le applicazioni GTK4 e libAdwaita sono ora meglio integrate con i temi nativi di Mint, mentre il tema predefinito Mint-Y adotta tonalità di blu più fredde per un aspetto moderno e accattivante.

Linux Mint LMDE 7 introduce Fingwit, un’utilità di sicurezza per l’autenticazione tramite impronte digitali. Consente il login biometrico e l’autenticazione per operazioni sudo sui dispositivi compatibili, migliorando sia sicurezza che praticità.

La nuova versione LMDE 7 aggiunge anche il supporto per l’installazione OEM, consentendo ai produttori di realizzare sistemi con Linux Mint preinstallato, lasciando la configurazione iniziale agli utenti.

Altre novità interessano il gestore aggiornamenti, il quale ora mostrerà un comodo tasto di riavvio quando necessario. WebApp Manager consente invece di modificare le descrizioni delle applicazioni web, mentre il supporto per le miniature dei formati audio, come AIFF, è stato migliorato. L’applicazione Xviewer, infine, ha ricevuto ottimizzazioni nella correzione del colore.

LMDE 7 è una distribuzione esclusivamente a 64-bit. I requisiti aggiornati richiedono almeno 2 GB di RAM (4 GB consigliati) e 20 GB di spazio su disco (100 GB raccomandati). La 7° versione Debian di Linux Mint sarà supportata con aggiornamenti e patch di sicurezza fino a giugno 2028, in linea con il ciclo di Debian 13 “Trixie”.

Per scaricare LMDE 7 è sufficiente recarsi nella sezione download del sito ufficiale di Linux Mint.

Fonte: Linux Mint

Pubblicato il 15 ott 2025

Gabriele Giumento
15 ott 2025
