Kubuntu tra le distro Linux consigliate per l'addio a W10

 Kubuntu tra le distro Linux consigliate per l'addio a Windows 10
Sempre più utenti scelgono Kubuntu per dire addio a Windows e abbracciare il mondo open source: cosa offre questa distribuzione Linux.
Informatica Sistemi operativi
Punto Informatico

Kubuntu è senza dubbio tra le distribuzioni Linux più conosciute e apprezzate, soprattutto da chi cerca un’alternativa free e open a sistemi operativi come quelli della famiglia Windows. Ecco perché in molti lo stanno installando, dopo lo stop al supporto ufficiale per W10 imposto nelle scorse settimane. Vediamo perché vale la pena concedergli una chance.

Perché installare Kubuntu sul proprio PC

Derivata ufficiale di Ubuntu, integra l’ambiente desktop KDE Plasma che rende particolarmente agevole il passaggio a questa piattaforma per chi proviene dal mondo Microsoft, grazie a un’interfaccia user-friendly. La release più recente è la 25.10 Questin Quokka pubblicata in ottobre, con kernel aggiornato alla versione 6.17 e altre novità come l’adozione di Wayland al posto di X11 oltre a miglioramenti riguardanti sicurezza e accessibilità.

L'interfaccia del sistema operativo Kubuntu con ambiente desktop KDE Plasma

Per il download fare riferimento al sito ufficiale, rinnovato di recente. Include applicazioni come Firefox per la navigazione, Gwenview per organizzare le foto, Amarok per la riproduzione dei contenuti multimediali, Kontact per email e rubrica, senza dimenticare la suite completa LibreOffice per l’editing dei documenti. C’è poi la possibilità di scaricare liberamente altro software. Di seguito i requisiti di sistema, alla portata anche dei computer più datati.

Requisiti minimi

  • Qualsiasi processore dual core x86 da almeno 2 GHz;
  • 2 GB di RAM;
  • 25 GB di spazio libero;
  • chip grafico o scheda video con accelerazione 3D;
  • supporto alla risoluzione 1024×768 pixel.

Requisiti consigliati

  • Qualsiasi processore dual core x86 da almeno 2 GHz;
  • 4 GB di RAM;
  • 25 GB di spazio libero;
  • chip grafico o scheda video con accelerazione 3D;
  • supporto alla risoluzione 1280×1024 pixel.

Kubuntu è di certo uno degli OS alternativi a Windows preferiti da chi sceglie di abbandonare la piattaforma di casa Microsoft, ma ce ne sono molti altri da prendere in considerazione. Nell’ultimo mese abbiamo dedicato articoli di approfondimento a openSUSEDebian, Fedora Linux, AnduinOS, MX Linux, Linux MintZorin OS, Ubuntu, Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux, CachyOS, Pop!_OSEndeavourOS, Manjaro, Nobara, Bluestar, elemantary OS, BigLinux, Garuda Linux, ObsidianOS e ChromeOS Flex.

Fonte: Kubuntu

Pubblicato il 11 nov 2025

L'inventore del Task Manager odia Windows 11:

L'inventore del Task Manager odia Windows 11: "È solo pubblicità"
ObsidianOS è la distro Linux con partizioni A/B

ObsidianOS è la distro Linux con partizioni A/B
Windows 11 con feedback aptico: vibrazione per il mouse

Windows 11 con feedback aptico: vibrazione per il mouse
Trinity Desktop Environment: novità versione R14.1.5

Trinity Desktop Environment: novità versione R14.1.5
Cristiano Ghidotti
11 nov 2025
