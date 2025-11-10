ObsidianOS è la distro linux con partizioni A/B

Basata su Arch, ObsidianOS è una distribuzione Linux che nell’ultimo periodo ha attirato molta attenzione, come dimostra la posizione elevata nella classifica su DistroWatch. La sua caratteristica principale è il supporto al sistema di partizioni A/B, lo stesso utilizzato ad esempio da Google con Android e ChromeOS. Questo permette di ripristinare in modo semplice e veloce il dispositivo in caso di problemi. Inoltre, impiega esclusivamente il file system ext4.

Linux al posto di Windows: conosci ObsidianOS?

Come accade con molti altri OS alternativi a Windows (in chiusura dell’articolo un elenco esaustivo), è proposto con diversi ambienti desktop, così da andare incontro alle esigenze di tutti. C’è ad esempio la Base Edition con interfaccia minimalista e TUI Installer, quella con KDR Plasma consigliata dagli stessi responsabili del progetto, la variante COSMIC ancora in beta e quella Void suggerita solo agli esperti.

Altri dettagli sono consultabili nel repository GitHub del progetto. Il modo più semplice e veloce per avere ObsidianOS sul proprio computer è scaricare la ISO, in download dal sito ufficiale e seguire i passaggi descritti nella guida all’installazione. Per quanto riguarda i requisiti di sistema, sono alla portata anche dei PC meno recenti. Eccoli.

Requisiti minimi

Qualsiasi processore con architettura 64-bit;

almeno 512 MB di RAM;

disco da almeno 25 GB per lo storage;

firmware UEFI.

Requisiti consigliati

Qualsiasi processore con architettura 64-bit;

almeno 2 GB di RAM;

disco da almeno 40 GB per lo storage;

firmware UEFI.

Come anticipato, sono tanti gli OS alternativi a Windows da prendere in considerazione per dare una seconda chance alla propria macchina. Nelle ultime settimane, dopo l’addio di Microsoft a W10 con l’interruzione del supporto ufficiale, ne abbiamo passati in rassegna molti. Su queste pagine trovi articoli di approfondimento dedicati a openSUSE, Debian, Fedora Linux, AnduinOS, MX Linux, Linux Mint, Zorin OS, Ubuntu, Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux, CachyOS, Pop!_OS, EndeavourOS, Manjaro, Nobara, Bluestar, elemantary OS, BigLinux, Garuda Linux e ChromeOS Flex.