AlmaLinux 10.1 è disponibile: nome in codice Heliotrope Lion

Il team al lavoro su AlmaLinux ha annunciato la disponibilità della versione 10.1 nella sua incarnazione definitiva (stable). Nome in codice Heliotrope Lion, include novità di rilievo come il supporto al file system Brtfs, al protocollo SPICE, ai processori x86_64_v2 e altro ancora. A questo si aggiungono miglioramenti generali per quanto riguarda le prestazioni e la sicurezza.

Heliotrope Lion: è arrivato AlmaLinux 10.1

C’è poi un lungo elenco di componenti aggiornati. Eccole (riprese dal changelog): GCC 15.1, GNU Binutils 2.44, GNU C Library 2.39, LLVM 20.1.8, Rust 1.88.0, Go 1.24, Annobin 12.99, NetworkManager 1.54, QEMU 10, Node.js 24, Podman 5.6.0, Mesa 25.0.7, Samba 4.22.4, Python 3.12.11, Apache 2.4.63, SSSD 2.11.1, SELinux-policy 42.1.7, OpenSSL 3.5, Grafana 10.2.6, PCP 6.3.7, GDB 16.3, SystemTap 5.3 e Valgrind 3.25.1.

Ricordiamo che si tratta di una distribuzione open source e gratuita che fa leva sul codice di RHEL (Red Hat Enterprise Linux). La nuova versione 10.1 è basata sul kernel 6.12 (6.12.0-124.8.1.el10_1). I link per il download delle immagini ISO sono raccolti nel post di annuncio sul blog ufficiale, dove è possibile scegliere la propria architettura. Chi ha già installato la piattaforma può ottenere l’update attraverso il comando sudo dnf update , senza dover passare da un’installazione pulita.

Il progetto AlmaLinux è nato nel 2021 per dar vita a quello che è l’erede spirituale di CentOS, il cui sviluppo è stato interrotto da Red Hat nel 2020. È gestito dalla fondazione no-profit omonima e sostenuto da CloudLinux.

Tanti OS come alternativa a Windows

È da annoverare fra i tanti sistemi alternativi a Windows ai quali molti utenti si stanno rivolgendo dopo lo stop imposto da Microsoft al supporto ufficiale per W10. Abbiamo dedicato loro parecchi articoli di approfondimento nelle ultime settimane, eccoli: Ubuntu, Kubuntu, openSUSE, Debian, Fedora Linux, Zorin OS (oltre un milione di download in un mese), AnduinOS, MX Linux (appena aggiornato alla versione 25), Linux Mint, Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux, CachyOS, Pop!_OS, EndeavourOS, Manjaro, Nobara, Bluestar, elemantary OS, BigLinux, Garuda Linux, ObsidianOS, Nitrux e ChromeOS Flex.