Nitrux 5.0 in download con Hyprland: addio KDE Plasma

È da segnalare il rilascio di Nitrux 5.0 nel mondo delle distribuzioni Linux. Annunciata oggi, questa nuova versione rappresenta un major update e la sua novità più importante è quella che riguarda l’ambiente desktop implementato di default: non c’è più KDE Plasma, al suo posto il compositore di tiling dinamico Hyprland con greetd come gestore di login, Waybar per la barra, Wlogout come menu di logout, Crystal Dock come dock e Wofi come launcher delle applicazioni. Ci sono anche Clipvault per la cronologia degli appunti e QtGreet.

Distro Linux: novità e download di Nitrux 5.0

Rimandiamo al blog ufficiale (link a fondo articolo) per il changelog con tutti i cambiamenti rispetto alle scorse release. Un’altra caratteristica che taglia con il passato è la scelta di pubblicare due varianti: la prima con il classico kernel Liquorix e l’altra con quello di CachyOS. Lo sviluppatore consiglia la prima per i PC con GPU AMD e la seconda per chi ha una GPU NVIDIA.

I requisiti hardware sono molto accessibili. Per far girare Nitrux 5.0 è sufficiente un computer con qualsiasi processore da 2 GHz, 4 GB di RAM, una porta USB, 14,67 GB di spazio libero sulla partizione root e connessione internet opzionale. L’esperienza ottimale si ottiene con 8 GB di RAM, chip grafico supportato da 2 GB di memoria dedicata e 64 GB di storage. Le immagini ISO sono disponibili per il download sulla pagina SurceForce dedicata. Purtroppo, non è possibile effettuare l’upgrade da una versione precedente.

