KDE Plasma 6.4.6: ultimo aggiornamento di manutenzione

Gli sviluppatori hanno recentemente rilasciato la versione 6.5.2 e anticipato alcune novità della versione 6.6. Gli utenti che usano ancora il “vecchio” KDE Plasma 6.4 possono istallare il sesto e ultimo aggiornamento di manutenzione.

Molti bug fix in KDE Plasma 6.4.6

KDE Plasma 6.4 è stato distribuito il 17 giugno 2025. L’elenco delle novità è piuttosto lungo e riguardano gestione delle finestre, design dell’interfaccia, notifiche, widget, KRunner e altri componenti del popolare ambiente desktop. Con il rilascio di KDE Plasma 6.4.6 termina il supporto, quindi gli utenti devono passare alle versioni successive.

Essendo un aggiornamento di manutenzione ci sono numerosi bug fix, come si può leggere nelle note di rilascio. La maggioranza di essi riguardano KWin e Plasma Workspace.

Per KWin è stato corretto il problema che causava il crash durante l’hot-plugging degli schermi, insieme al bug che comportava il blocco dopo aver aperto un numero eccessivo di finestre su uno schermo molto piccolo. Questa versione corregge anche un bug che rendeva impossibile mappare l’input della stilo su uno schermo diverso con alcune tavolette grafiche.

KDE Plasma 6.4.6 corregge inoltre un bug che causava il crash dell’app Plasma System Monitor durante il salvataggio di un grafico personalizzato come nuovo preset e due bug dell’app KMenuEdit, uno che si verificava durante l’ordinamento degli elementi e un altro quando veniva fornito un file .desktop non valido.

La funzionalità di spegnimento/riavvio automatico del gestore dei pacchetti Plasma Discover consente ora alle app con modifiche non salvate di chiedere di salvare prima (ciò evita la perdita di dati) e la ricerca delle app viene effettuata correttamente senza dare priorità alle versioni Flatpak o Snap.

KDE Plasma 6.4.6 sarà presto disponibile per tutte le distribuzioni Linux che usano ancora questa versione dell’ambiente desktop.