KDE Plasma 6.6: novità per desktop virtuali e RAM

Gli sviluppatori del noto ambiente desktop per Linux hanno pubblicato un post per riassumere le novità e i miglioramenti che arriveranno con KDE Plasma 6.5.3 e soprattutto con KDE Plasma 6.6. Per quest’ultima versione sono previste funzionalità interessanti e utili che riguardano desktop virtuali, occupazione di RAM e altri componenti. L’aggiornamento 6.5.3 verrà distribuito il 18 novembre.

Novità di KDE Plasma 6.6

La prima novità di KDE Plasma 6.6 arriverà dopo un’attesa lunga oltre 19 anni. A causa delle limitazioni di X11 (oggi sostituito da Wayland), KWin non poteva mostrare i desktop virtuali solo un monitor. Con la prossima versione dell’ambiente desktop, attesa nel 2026, gli utenti potranno limitare gli spazi di lavoro al monitor principale. Le finestre sui monitor secondari saranno sempre visibili.

KDE Plasma 6.6 include altre due utili novità. Al widget Networks è stato aggiunto un piccolo pulsante che consente la connessione alla rete Wi-Fi tramite scansione di un codice QR. Il sistema di crash reporting (DrKonqi) può ora mostrare gli avvisi dei crash di app non KDE con la possibilità di inviare una segnalazione allo sviluppatore.

KDE Plasma 6.6 ridurrà anche l’occupazione di memoria. Grazie all’eliminazione degli sfondi non utilizzati si libereranno circa 100 MB di RAM. Ciò comporterà però la rimozione dei cosiddetti “tiled wallpaper”, quindi gli utenti dovranno usare il plugin Tiled.

All’inizio del mese è stato rilasciato KDE Plasma 6.5.2. La distribuzione di KDE Plasma 6.5.3 è prevista il 18 novembre. Essendo un “aggiornamento di manutenzione” includerà numerosi bug fix per vari componenti, tra cui Discover e Kwin. Verrà aggiunto inoltre il supporto per il tag MHC2 nei profili ICC.