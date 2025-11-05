 KDE Plasma 6.5.2: miglioramenti per KRunner e fix
Disponibile la versione 6.5.2 di KDE Plasma con miglioramenti per KRunner e numerosi bag fix per vari componenti (in particolare per KWin).
Sistemi operativi
Gli sviluppatori del popolare ambiente desktop hanno rilasciato il secondo aggiornamento di manutenzione. KDE Plasma 6.5.2 include diversi miglioramenti, uno dei quali riguarda KRunner. Gli utenti troveranno inoltre numerosi bug fix per KWin e altri componenti, come nella precedente versione.

Novità di KDE Plasma 6.5.2

KRunner è uno dei componenti più versatili e avanzati di KDE Plasma. Potrebbe essere definito la versione Linux di Windows Search e Apple Spotlight, ma offre funzionalità aggiuntive. Permette di cercare file, siti web e contatti, lanciare applicazioni ed eseguire comandi. Può essere usato anche come calcolatrice e convertitore di unità.

KDE Plasma 6.5.2 migliora l’ordinamento dei risultati di ricerca di KRunner, mostrando le corrispondenze esatte di nomi e parole chiave, le corrispondenze di sottostringhe all’inizio del nome o della didascalia e le corrispondenze di sottostringhe all’interno delle parole.

L’aggiornamento migliora inoltre l’implementazione della sfocatura (ora più simile a quella di KDE Plasma 6.4), disattivando per impostazione predefinita l’effetto “contrasto di sfondo”. Ciò evita la visualizzazione di una sfocatura più luminosa, soprattutto quando si utilizzano schemi di colori scuri oppure stili Plasma completamente trasparenti.

Come si può leggere nelle note di rilascio, KDE Plasma 6.5.2 include numerosi bug fix, molti dei quali riguardano KWin, il compositor per Wayland. Uno dei fix risolve il bug che causava il crash di KWin quando l’utente spostava il puntatore del mouse su monitor esterni collegati ad alcuni notebook che utilizzano determinati driver grafici.

Il prossimo aggiornamento di manutenzione verrà distribuito entro il 18 novembre. KDE Plasma è l’ambiente desktop predefinito di molte distribuzioni, tra cui Kubuntu, MX Linux, Debian, openSUSE e KaOS.

Fonte: 9to5Linux

Pubblicato il 5 nov 2025

