MX Linux 25: disponibile la prima Release Candidate

Gli sviluppatori della nota distribuzione hanno annunciato la disponibilità della prima Release Candidate di MX Linux 25 “Infinity”. Si avvicina quindi il rilascio della versione stabile che, a differenza della precedente, sarà a 64 bit in quanto Debian ha abbandonato il kernel a 32 bit. Rispetto alla Beta 1 di un mese fa ci sono molte novità.
MX Linux 25 RC1: novità rispetto alla Beta 1
MX Linux è una delle distribuzioni più apprezzate dagli utenti e può sicuramente sostituire Windows 10 sui vecchi PC che non supportano Windows 11. Viene offerta in tre versioni con altrettanti ambienti desktop (Xfce, KDE e Fluxbox). Esiste anche una versione AHS (Advanced Hardware Support) con Xfce e driver grafici aggiornati. Tutte sono basate sul codice di Debian.
MX Linux 25 RC1 è basata su Debian 13 “Trixie”, quindi includono systemd. Nelle versioni Xfce, Xfce-AHS e Fluxbox è presente anche sysvinit, come spiegato in questo post. Tutte le versioni standard sono basate sul kernel 6.12, mentre la versione AHS è basata sul kernel 6.15 Liquorix. Le versioni degli ambienti desktop sono: Xfce 4.20, Fluxbox 1.3.7 e KDE Plasma 6.3.6.
Queste sono le principali modifiche rispetto alla Beta 1:
- Inclusione di systemd-cryptsetup su systemd iso (corregge un problema con /home crittografato)
- Soluzione alternativa per il problema di visualizzazione di grub su hardware grafico Intel più vecchio (Ivy, Sandy Bridge)
- Modifiche al file .bashrc predefinito
- Correzioni per molti strumenti mx, tra cui service-manager e cleanup
- Nuove configurazioni di Conky e configurazione predefinita di Conky
- mx conky consente di cambiare l’orario tra 12h (AM/PM) e 24h a seconda della visualizzazione dell’ora 12/24
- Correzioni dell’installer che riguardano principalmente la nuova funzione replacer
- Aggiornamenti ai nuovi temi mx-ease e mx-matcha
- Cambiamenti di nvidia-installer (ddm-mx) per un migliore utilizzo di Wayland e modalità di fallback per la funzione di repository per sviluppatori NVIDIA
- Aggiornamenti a live-kernel-updater che filtra memtest dalle opzioni del kernel
- Aggiornamenti a live-usb-maker per abilitare il funzionamento della modalità aggiornamento
- Numerose modifiche a mx-updater, in particolare per quanto riguarda gli aggiornamenti automatici
- Xfce: migra i valori predefiniti di whiskermenu al nuovo formato delle impostazioni
- KDE: rimuove tlp in favore di power-profiles-dameon (corregge un problema con il widget del profilo energetico)
- KDE: aggiungi azioni di root e altri menu di servizio a dolphin
- Fluxbox: fix per l’installer visualizzato sul desktop
- Fluxbox: modifiche alle configurazioni predefinite della barra degli strumenti
- Fluxbox: modifiche agli stili predefiniti
- Fluxbox: il lettore audio audacious sostituisce deadbeef
I link per il download delle immagini ISO sono disponibili sul sito ufficiale.