MX Linux 25 disponibile in beta su base Debian 13

MX Linux 25, prossima ultima versione di una di quelle distribuzioni pensate per essere leggere e flessibili, è adesso disponibile in beta su base Debian 13.Oltre al supporto a systemd, sono presenti nuove opzioni per l’installazione e aggiornamenti ai desktop Xfce, KDE Plasma e Fluxbox. Essendo disponibile al pubblico, è possibile provare tutte le novità in anteprima.

MX Linux 25: le novità principali

Per anni, MX Linux non ha mai avuto il supporto a systemd, adottando sysVinit come sistema di init predefinito. Con la nuova versione gli sviluppatori hanno deciso di offrire agli utenti sia immagini con systemd abilitato, che versioni con sysVinit per chi preferisce evitare la prima soluzione. A ogni modo, il supporto a systemd amplia la compatibilità con software moderni, mentre sysVinit continua a garantire leggerezza e controllo per gli utenti più tradizionalisti.

Con la versione 25 della distribuzione Linux verranno offerti tre ambienti desktop. Sarà possibile scegliere tra Xfce 4.20, per chi preferisce leggerezza e stabilità, KDE Plasma 6.3.6, per un’esperienza moderna con supporto a Wayland, oppure Fluxbox 1.3.7, che in questa versione si aggiorna con diverse migliorie all’esperienza e all’interfaccia.

La maggior parte delle build di MX Linux 25 utilizza il kernel Linux 6.12, versione stabile, mentre le varianti Advanced Hardware Support (AHS) includono il kernel Liquorix 6.15, ottimizzato per hardware più recente. Un’aggiunta importante è il supporto a Secure Boot per i sistemi che utilizzano i kernel firmati da Debian, anche se le edizioni AHS basate su Liquorix non lo supportano.

Non mancano aggiornamenti agli strumenti e all’installazione, come Qt6 per MX Tools, mx-updater al posto di apt-notifier e nuove opzioni per zram swap, supporto Btrfs e una funzione per la sostituzione dell’installazione esistente nell’installatore. Disponibile anche la compatibilità per le configurazioni a 64-bit UEFI Secure Boot.

Chi vuole già provare la beta di MX Linux 25, può farlo procurandosela attraverso i link ufficiali forniti nell’annuncio ufficiale.