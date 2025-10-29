 KDE Plasma 6.5.1 risolve bug con vecchie GPU AMD
KDE Plasma 6.5.1 include fix per molti bug, tra cui quello che impediva la visualizzazione del puntatore del mouse su computer con vecchie GPU di AMD.
KDE

A distanza di circa una settimana dalla distribuzione di KDE Plasma 6.5, gli sviluppatori del popolare ambiente desktop hanno annunciato la disponibilità della versione 6.5.1 che corregge diversi bug, tra cui quello che riguarda computer con vecchie GPU di AMD. Il rapido rilascio degli aggiornamenti è uno dei vantaggi di Linux rispetto ai sistemi operativi “closed source”, come Windows 10.

Novità di KDE Plasma 6.5.1

In seguito all’installazione di KDE Plasma 6.5, alcuni utenti hanno segnalato la “scomparsa” del puntatore del mouse. Come spiegato in dettaglio nella pagina relativa al bug, il puntatore veniva mostrato correttamente sullo schermo durante l’inserimento della password al login. Subito dopo l’accesso, il puntatore veniva sostituito da quattro linee orizzontali. Intuendo l’origine del problema, uno sviluppatore di KDE ha chiesto di pubblicare le informazioni sulla GPU.

Il bug si verifica infatti su computer con vecchie GPU Radeon di AMD. Era dovuto all’eliminazione di un workaround per vecchi modesetting (il driver del kernel che gestisce risoluzione, frequenza di refresh e profondità di colore delle schede video). Il fix incluso in KDE Plasma 6.5.1 ripristina il workaround e quindi la corretta visualizzazione del puntatore del mouse.

Come si può leggere nel changelog, la maggioranza dei fix riguarda KWin, il compositor per Wayland di KDE Plasma. Con la nuova versione dell’ambiente desktop è stato anche risolto un bug noto da oltre 8 anni.

Quando l’utente trascinava sul desktop un’applicazione dall’elenco dei preferiti del launcher Kickoff, le app preferite venivano riordinate. Ora è possibile effettuare l’operazione mantenendo la posizione originale. Il riordinamento avviene solo se l’icona dell’app è spostata all’interno dell’elenco dei preferiti.

Gli sviluppatori hanno corretto altri bug che riguardano Discover (software manager), Spectacle (tool per gli screenshot), KScreen, Workspace e Firewall. Il prossimo aggiornamento di manutenzione è previsto all’inizio di novembre.

Fonte: 9to5Linux

Pubblicato il 29 ott 2025

29 ott 2025
