Città francese sostituisce Windows 10 con Linux

Informatica Sistemi operativi
Il Comune francese di Échirolles ha deciso di utilizzare Zorin OS al posto di Windows 10, evitando così di acquistare nuovi computer con Windows 11.
Google AI Studio

Microsoft ha mandato in pensione Windows 10, nonostante sia ancora molto utilizzato dagli utenti. L’azienda di Redmond vuole ovviamente che avvenga il passaggio a Windows 11. In realtà, l’addio al vecchio sistema operativo ha incrementato l’uso di Linux, come dimostra la recente decisione di una città francese.

Software open source a Échirolles

In base alle attuali rilevazioni di Statcounter (non attendibili al 100%), il market share di Windows 10 è del 32,27%. Microsoft ha “staccato la spina” il 14 ottobre, lasciando milioni di computer in balia dei malware (c’è la possibilità di ricevere un altro anno di aggiornamenti, ma devono essere rispettati determinati requisiti).

Microsoft spera che ci sia un passaggio di massa a Windows 11. Lo switch non è possibile per i vecchi PC, ancora presenti in scuole e amministrazioni pubbliche. L’alternativa all’acquisto di nuovi computer è installare Linux, come ha suggerito The Document Foundation e come ha fatto il Comune di Échirolles, città situata nel dipartimento dell’Isère (sud-est della Francia).

Come si può vedere nel video, la dipendente Anastasiya utilizza Zorin OS, una delle distribuzioni Linux più popolari del momento (oltre 100.000 download in circa due giorni) e recentemente arrivata alla versione 18.

L’interfaccia è molto familiare agli utenti Windows, in quanto ci sono desktop, barra delle applicazioni e un menu simile a quello del sistema operativo di Microsoft. Il passaggio a Linux è praticamente “indolore” e non occorre più smanettare con la linea di comando per avere un ambiente di lavoro completamente funzionante.

Su circa 100 delle 1.000 workstation presenti nel Comune è installato Linux. Sulle altre c’è ancora Windows, ma viene usata LibreOffice come suite di produttività. Ciò garantisce la compatibilità dei file condivisi tra i dipendenti. Il software open source permetterà di risparmiare quasi 2,5 milioni di euro e di ridurre l’impronta ambientale, in quanto la vita utile dei computer verrà estesa di almeno due anni.

Fonte: Franceinfo

Pubblicato il 21 ott 2025

Windows 11 KB5070773 e KB5070762: risolto il bug di WinRE

Windows 11 KB5070773 e KB5070762: risolto il bug di WinRE
NTFS Plus: nuovo driver Linux per file system NTFS

NTFS Plus: nuovo driver Linux per file system NTFS
Xubuntu 25.10, la distro Linux leggera per sostituire Windows 10

Xubuntu 25.10, la distro Linux leggera per sostituire Windows 10
Xubuntu violato: nel mirino dell'attacco chi fugge da Windows 10

Xubuntu violato: nel mirino dell'attacco chi fugge da Windows 10
Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 ott 2025
