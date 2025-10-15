Windows 10, l'ultimo Patch Tuesday: KB5066791 in download

Quello che porta l’aggiornamento KB5066791 sui PC con Windows 10 è ufficialmente l’ultimo Patch Tuesday dedicato al sistema operativo. Il ciclo vitale della piattaforma è giunto al termine, dopo più di dieci anni dal lancio. Come sempre avviene nel secondo martedì del mese, si tratta di un update cumulativo obbligatorio che include le patch di sicurezza.

Patch Tuesday: KB5066791 per Windows 10

Il download può essere eseguito attraverso l’utility Windows Update, semplicemente avviandola e controllandone la disponibilità. In alternativa, ci sono i pacchetti .msu messi a disposizione da Microsoft attraverso il portale Update Catalog.

In seguito all’installazione, la versione 22H2 di W10 passa alla build 19045.6456 e la precedente 21H2 alla build 19044.6456. Questo l’avviso del gruppo di Redmond rivolto agli utenti.

Dopo il 14 ottobre 2025, Microsoft non fornirà più aggiornamenti software gratuiti da Windows Update, assistenza tecnica o correzioni di sicurezza per Windows 10. Il tuo PC continuerà a funzionare, ma ti consigliamo di passare a Windows 11.

Non ci sono grandi novità da segnalare, almeno dal punto di vista delle funzionalità. Il pacchetto include la correzione di bug riguardanti alcuni caratteri cinesi visualizzati in modo errato, WinRM (Windows Remote Management), il protocollo SMBv1, Autopilot per la configurazione dei dispositivi e la rimozione del driver ltmdm64.sys dedicato ai modem fax. La parte più importante è quella che interviene sulla sicurezza, chiudendo un totale pari a 178 falle, sei delle quali individuate dai ricercatori come zero-day.

Nella giornata di ieri, Windows 10 ha raggiunto la fine del ciclo vitale. I suoi utenti possono scegliere tra passare a W11, ricevere un altro anno di aggiornamenti con il programma ESU oppure installare un OS alternativo. Rimanendo senza supporto si corre il rischio di esporre i propri dati e account a vulnerabilità e attacchi.

Contestualmente, Windows 11 ha ricevuto l’update KB5066835 per le versioni 25H2 e 24H2 oltre a KB5066793 per la precedente 23H2.