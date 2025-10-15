Patch Tuesday: KB5066835 in download per Windows 11 25H2 e 24H2

È disponibile per il download il pacchetto KB5066835 per Windows 11, in occasione del Patch Tuesday di ottobre 2025. Porta la nuova versione 25H2 del sistema operativo alla build 26200.6899, mentre la precedente 24H2 passa alla build 26100.6899. Diamo uno sguardo alle novità introdotte.

Windows 11 25H2 e 24H2: è arrivato KB5066835

Il modo più semplice per scaricarlo e installarlo è come sempre attraverso l’utility Windows Update. In alternativa è possibile affidarsi ai file .msu pubblicati sul portale Update Catalog. Ricordiamo che si tratta di un aggiornamento cumulativo obbligatorio, poiché contiene le patch di sicurezza che vanno a intervenire sulle vulnerabilità rilevate.

È un pacchetto dalle dimensioni importanti, in quanto include diverse nuove funzionalità, già avvistate nella release di anteprima di fine settembre. Di conseguenza, il processo può impiegare più tempo del solito e si consiglia di effettuarlo solo a PC fermo. Al termine è necessario un riavvio.

Le novità: Edit e molto altro

Quali sono le novità introdotte da KB5066835 su Windows 11 25H2 e 24H2? La prima che segnaliamo è l’integrazione di Edit, l’editor di testo semplice che abbiamo provato la scorsa settimana. Può essere eseguito da riga di comando. Con questo aggiornamento risulta preinstallato nel sistema operativo.

È stata poi aggiunta la possibilità di visualizzare il centro notifiche su un display secondario. Microsoft colma così una lacuna segnalata a lungo dagli utenti.

All’interno di Impostazioni, Notifiche è stata aggiunta l’opzione Indicatori delle azioni della tastiera. Serve per spostare quei piccoli box che compaiono (di default in basso al centro) quando si regolano il volume o la luminosità attraverso i pulsanti dedicati della tastiera. Come visibile qui sotto, ora è possibile posizionarli in alto a sinistra oppure in alto al centro.

Ancora, sono arrivate le Azioni AI in Esplora file (leggi l’articolo di approfondimento) e in Impostazioni, Sistema è stata aggiunta la nuova pagina Avanzate che raccoglie le opzioni in precedenza mostrate in quella dedicata agli sviluppatori.

Attenzione: alcune delle novità descritte potrebbero non comparire subito dopo l’installazione dell’aggiornamento. L’attivazione è infatti graduale e potrebbe impiegare alcuni giorni per raggiungere tutti i PC.

A questo si aggiungono le consuete patch di sicurezza. Restando in tema di update, la versione 23H2 di Windows 11 (che sarà curata fino al mese prossimo) ha ricevuto il pacchetto KB5066793.

Ricordiamo inoltre che Windows 10 ha raggiungo la fine del suo ciclo vitale. Il supporto è ufficialmente terminato, ma gli utenti possono comunque ottenere un anno di update extra con l’accesso al programma ESU (Extended Security Updates).