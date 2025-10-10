Microsoft Edit, l'editor di testo semplice che mancava a Windows 11

Le alternative a cui affidarsi per chi cerca un editor di testo e codice su Windows 11 di certo non mancano, a partire dal Blocco note, profondamente rinnovato e arricchito da funzionalità avanzate, incluse quelle AI. Ora c’è anche Microsoft Edit, che fa della semplicità e del minimalismo i suoi punti di forza. Vediamo di cosa si tratta e come scaricarlo, ovviamente gratis.

Cos’è e come funziona Microsoft Edit

È il risultato di un progetto open source annunciato nei mesi scorsi e ora giunto alla versione 1.2.0, disponibile su GitHub o tramite WinGet ( winget install Microsoft.Edit ), nelle versioni per computer Windows e Linux. Descritto dai suoi stessi autori come un omaggio al classico MS-DOS Editor ha l’interfaccia tipica della riga di comando, come visibile nello screenshot qui sotto. Lo abbiamo messo alla prova per scrivere un articolo pubblicato oggi su queste pagine.

Tra le funzionalità supportate ci sono l’interazione con mouse o scorciatoie da tastiera, comandi come Trova, Sostituisci e l’A capo automatico. Non è previsto alcun tipo di formattazione. Una volta installato, per l’avvio è sufficiente digitare edit nella riga di comando, nel prompt o in PowerShell., ma lo si trova anche all’interno del menu Start.

Sarà preinstallato con Windows 11

Un aggiornamento appena apportato al changelog dell’update KB5065789, distribuito la scorsa settimana in anteprima agli Insider, ha confermato che Microsoft Edit sarà integrato direttamente da Windows 11. Più avanti (forse già con il Patch Tuesday di metà ottobre) non ci sarà dunque bisogno di un download aggiuntivo.

Con tutta probabilità, la notizia susciterà poco entusiasmo in chi è abituato ad affidarsi a editor di testo avanzati come Word o Writer del pacchetto LibreOffice, ma c’è una fetta non indifferente di utenti che desidera un’alternativa semplice, leggera e soprattutto priva dell’ormai onnipresente intelligenza artificiale: ora non sarà più necessario cercare tra le utility di terze parti.