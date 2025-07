Blocco note (Notepad) come Word? Ora formatta il testo su W11

Il Blocco note (Notepad) di Windows 11 accoglie ufficialmente un’altra novità: gli strumenti per la formattazione del testo. Avvistata nei mesi scorsi durante la fase di test, è ora in distribuzione per tutti. Lo abbiamo verificato su un PC in redazione con Windows 11 24H2, build 26100.4484, catturando gli screenshot qui allegati. È disponibile anche su W11 23H2.

Formattazione del testo nel Blocco note (Notepad): si può fare

Nella parte superiore dell’interfaccia compare la barra degli strumenti dedicata. Il primo pulsante permette di scegliere fra Titolo, Sottotitolo, Intestazione e così via, il secondo di creare elenchi puntati e numerati, il terzo è per il grassetto, il quarto per il corsivo, il quinto per aggiungere un collegamento ipertestuale (link) e il sesto rimuove tutti gli stili applicati. In caso di click involontario su quest’ultimo, è sufficiente selezionare Annulla dal menu Modifica.

La prima volta che si utilizza uno strumento di formattazione nel Blocco note, compare automaticamente un breve tutorial che illustra le caratteristiche principali della funzionalità.

Microsoft ha reso Notepad qualcosa di molto diverso da ciò che era in origine, un plain text editor che proprio per la sua semplicità aveva conquistato gli utenti. Non può certo ancora essere descritto come un’alternativa a Word, ma la strada intrapresa rischia in qualche modo di appesantirlo.

Fortunatamente, la software house è a conoscenza di questo rischio e ha deciso di rendere tutte queste caratteristiche opzionali. Volendo è possibile disabilitarle con un solo click, agendo sulle apposite voci all’interno delle impostazioni, come mostrato da questo screenshot.

Vale anche per Copilot, che ha fatto il suo ingresso nell’applicazione lo scorso anno, portando con sé la generazione del testo con l’intelligenza artificiale.

La seconda vita del Blocco note è iniziata nei primi mesi del 2022, quando Microsoft ha deciso di rinnovare l’applicazione sia dal punto di vista dell’interfaccia (abbracciando le linee guida di Fluent Design e WinUI) sia per quanto riguarda le funzionalità. L’ultima versione è la 11.2504.62.0.