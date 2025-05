Notepad: formattazione del testo su Windows 11

Microsoft ha annunciato la disponibilità di un aggiornamento per Notepad (Blocco note) su Windows 11. Gli Insider iscritti ai canali Canary e Dev potranno utilizzare alcune opzioni di formattazione per il testo. L’azienda di Redmond continua quindi a migliorare il piccolo text editor, dopo aver introdotto il supporto per l’intelligenza artificiale generativa.

Notepad diventa un piccolo WordPad

Notepad (Blocco note in italiano) è sempre stato un editor di testo molto basilare fin dal debutto nel 1983. Con l’arrivo di Windows 11 ha ricevuto molti aggiornamenti in termini di design e funzionalità. Oggi supporta le schede, la modalità scura, il controllo ortografico, la correzione automatica degli errori di digitazione e varie funzionalità AI.

Nella versione stabile disponibile per tutti è possibile scegliere il tipo di carattere (famiglia, stile e dimensioni). Gli Insider iscritti ai canali Canary e Dev di Windows 11 possono installare la versione 11.2504.50.0 che include altre opzioni di formattazione del testo. Microsoft vuole quindi trasformare Notepad in un piccolo WordPad (eliminato da Windows 11 24H2).

Alla destra dei menu File, Modifica e Visualizza è stata stata aggiunta una nuova barra degli strumenti con sei pulsanti. Gli utenti possono scegliere dimensione del titolo, elenco puntato, grassetto, corsivo e link. L’ultimo pulsante permette di cancellare la formattazione. È supportata anche la sintassi Markdown.

La funzionalità di formattazione può essere disattivata nelle impostazioni. Microsoft apporterà eventuali miglioramenti in base ai feedback ricevuti dagli Insider. Non è noto quando sarà disponibile per tutti.