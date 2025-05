Blocco note (Notepad) su Windows 11 genera testi con l'AI

Alla fine, anche il Blocco note (Notepad) di Windows 11 accoglie l’AI generativa. La versione 11.2504.46.0 del software, inclusa nella versione d’anteprima del sistema operativo appena distribuita da Microsoft agli Insider, introduce la novità, disponibile in tutto il mondo tranne che in Cina, Macao e Russia.

AI generativa per i testi anche in Blocco note

Gli utenti possono così creare o modificare testi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Come sempre, è sufficiente digitare il prompt giusto. Per iniziare è sufficiente posizionare il cursore nel punto desiderato (oppure selezionare il contenuto da prendere come riferimento), fare click con il pulsante destro del mouse e selezionare l’opzione “Scrivi” dal menu di Copilot che compare. In alternativa c’è la scorciatoia da tastiera “Ctrl+Q”.

A questo punto non bisogna far altro che inserire le istruzioni da seguire nella finestra di dialogo e premere poi “Invia”. Il nuovo testo (o quello modificato) apparirà direttamente nell’editor. Con il comando “Mantieni il testo”, la selezione originale è mantenuta. Volendo è possibile inviare successivamente altri prompt per ottenere un risultato ancora più su misura.

Limitazioni e crediti AI

La generazione AI del Blocco note può essere disabilitata attraverso le impostazioni dell’app. Maggiori informazioni a proposito della funzionalità sono riportate nella guida ufficiale. Come sempre accade in questi casi, Microsoft avvisa di alcune limitazioni ancora presenti e da tenere in considerazione.

Anche se l’interfaccia utente supporta più lingue, le funzionalità di intelligenza artificiale nel Blocco note sono state testate principalmente in inglese e i risultati in altre lingue possono variare in termini di precisione e qualità.

Anche se il sistema di filtro dei contenuti si impegna a prevenire gli output indesiderati, potrebbe non rilevare tutti i casi inappropriati. Se si verificano contenuti generati inappropriati o imprevisti, è possibile segnalarli usando l’opzione Segnala contenuto disponibile nella finestra di dialogo.

L’utilizzo della funzionalità consuma crediti AI. La software house specifica che gli abbonati a Microsoft 365 Personal e Family ottengono 60 crediti AI al mese, mentre gli abbonati a Copilot Pro ricevono un uso esteso delle funzionalità di intelligenza artificiale .

Altre novità in arrivo per Windows 11

Altre novità incluse nell’ultima build d’anteprima di Windows 11 distribuita nei canali Canary e Dev del programma Insider interessano Paint e lo Strumento di cattura (Snipping Tool).