Windows 11: novità per Paint e Snipping Tool

Microsoft ha annunciato nuove versioni di Paint, Snipping Tool e Notepad per gli iscritti ai canali Canary e Dev del programma Insider. Le nuove funzionalità, che saranno disponibili per tutti in futuro, sfruttano l’intelligenza artificiale. Per alcune di esse ci sono quindi specifici requisiti minimi.

Novità Paint, Snipping Tool e Notepad

Dopo aver installato la versione 11.2504.451.0 di Paint, gli Insider potranno utilizzare due nuove funzionalità. La prima è Sticker Generator. Si trova nel menu mostrato quando l’utente clicca sul pulsante Copilot nella barra degli strumenti. Digitando un prompt testuale nella colonna destra, Paint genererà quattro sticker da inserire nell’immagine, salvare o condividere con altre app.

Nella barra degli strumenti è stato inoltre aggiunto il pulsante Object Select. Questo tool permette di modificare un singolo oggetto nell’immagine dopo averlo selezionato con il mouse. Entrambe le funzionalità sono disponibili solo su Copilot+ PC. Per la generazione degli sticker è necessario anche il login con un account Microsoft.

Le ultime novità di Paint verranno mostrate all’avvio dell’app dopo l’installazione degli aggiornamenti.

Microsoft ha incluso due novità anche in Snipping Tool (Strumento di cattura in italiano). La prima è Perfect Screenshot (disponibile solo su Copilot+ PC). Dopo aver selezionato l’area da catturare, l’intelligenza artificiale individuerà correttamente il contenuto, evitando ritaglio o ridimensionamento.

Color Picker permette invece di “prelevare” il colore, mostrato con valore RGB, HEX o HSL. Le nuove funzionalità sono presenti nella versione 11.2504.38.0 del tool.

L’azienda di Redmond ha infine aggiunto la generazione AI del testo in Notepad con la funzionalità Write. Funziona su tutti i dispositivi, ma serve un account Microsoft e un abbonamento a Microsoft 365 Personal/Family/Enterprise o Copilot Pro.