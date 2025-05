Microsoft annuncia Edit, l'editor testuale da riga di comando

Durante la conferenza Build 2025 sono stati tolti i veli a Edit per Windows, un nuovo editor testuale da riga di comando pensato per integrarsi perfettamente nell’esperienza di sviluppo sui sistemi operativi dell’azienda.

Microsoft presenta Edit, il nuovo editor testuale da riga di comando per Windows

Quando disponibile, basterà sufficiente richiamare il Prompt dei comandi e digitare edit per avviare questo strumento, senza dover ricorrere a software esterni o interfacce grafiche aggiuntive.

Edit è estremamente leggero (pesa meno di 250 kilobyte) e supporta molteplici funzionalità fondamentali come la ricerca e la sostituzione, il riconoscimento delle maiuscole e delle minuscole, le espressioni regolari, il word wrap e l’apertura di file multipli con la possibilità di passare rapidamente da uno all’altro. Inoltre, ogni funzione del menu dispone di una scorciatoia da tastiera.

Un’altra cosa che è bene tenere presente è che si tratta di un editor “modelless”, vale a dire senza modalità operative separate, al fine di evitare l’esperienza frustrante di chi si trova spaesato nei comandi modali e non sa come uscire dal programma. Microsoft ha voluto un editor di testo CLI predefinito nelle versioni a 64 bit di Windows. Le versioni a 32 bit di Windows vengono fornite con MS-DOS Edit, ma le versioni a 64 bit non hanno una casella di posta dell’editor CLI installata.

Edit verrà distribuito inizialmente agli utenti iscritti al programma Windows Insider durante i prossimi mesi. Microsoft ha altresì reso disponibile il codice sorgente dell’editor, che è stato pubblicato come progetto open source su GitHub, il che conferma il chiaro intento di voler coinvolgere la community nello sviluppo e miglioramento di questa risorsa.