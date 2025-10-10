Spyware Graphite: spiato uno degli uomini più ricchi d'Italia

Ci sarebbe un altro nome da aggiungere all’elenco degli italiani spiati tramite lo spyware Graphite, sviluppato dall’israeliana Paragon Solutions. È quello di Francesco Gaetano Caltagirone, uno degli uomini più ricchi del paese. Lo hanno rivelato IrpiMedia e La Stampa, sulla base di informazioni ottenute da fonti rimaste anonime. L’ufficio stampa del diretto interessato non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Anche Caltagirone spiato con Graphite?

È il primo esponente del mondo della finanza e dell’imprenditoria a entrare in questa poco invidiabile lista, che fino a oggi aveva incluso solo attivisti e giornalisti. Tra questi figurano Luca Casarini e Beppe Caccia di Mediterranea Saving Humans oltre a Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino di Fanpage.

Stando alla ricostruzione fornita, il 31 gennaio 2025, Caltagirone avrebbe ricevuto un messaggio da WhatsApp che lo avvisava di essere stato preso di mira dallo spyware, installato nello smartphone proprio sfruttando una vulnerabilità dell’applicazione, poi risolta. L’attacco è stato perpetrato aggiungendo a sua insaputa la vittima a una chat composta da contatti conosciuti, in cui è poi stato condiviso un file PDF infetto. Dopodiché, la conversazione è scomparsa senza lasciare traccia. Un’azione di questo tipo è definita zero-click poiché non richiede alcuna interazione attiva.

Lo stesso avviso è stato indirizzato a circa 90 utenti di tutto il mondo. Chi ha eseguito l’azione, cercando di penetrare nei telefoni? E con quali finalità? Sappiamo che Paragon Solutions ha siglato accordi con governi, forze dell’ordine e agenzie di intelligence di diversi paesi nel mondo, Italia inclusa (il contratto è stato rescisso).

Lo spyware di Paragon anche su iPhone?

Come già scritto, la società ha sede a Israele. È stata acquisita a fine 2024 dal gigante statunitense del private equity AE Industrial Partners, con l’intenzione di fonderne l’attività a quella della società REDLattice attiva nell’ambito della cybersecurity.

Secondo Forbes, Caltagirone è il settimo più ricco d’Italia. Ha un patrimonio quantificato in 8,2 miliardi di euro ed è azionista di realtà come Generali, MPS e Mediobanca. Dallo scorso anno è al centro di un’operazione finalizzata alla creazione di un nuovo gruppo bancario.

Un’anomalia da chiarire è quella riguardante la tipologia di smartphone in suo possesso: un iPhone. Si è sempre ritenuto che la vulnerabilità di WhatsApp forzata dallo spyware Graphite fosse presente solo nella versione Android.