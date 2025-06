Graphite: Paragon rescinde il contratto con l'Italia

Nel fine settimana è stata pubblicata la relazione del Copasir (PDF) sull’uso dello spyware Graphite. Nel documento viene confermato lo spionaggio ai danni di Luca Casarini e altri membri di Mediterranea Saving Humans, ma non di Francesco Cancellato (giornalista e direttore di Fanpage). Paragon Solutions ha comunicato oggi la rescissione del contratto.

Paragon smentisce il Copasir

La storia inizia a gennaio, quando WhatsApp ha rilevato un attacco spyware effettuato contro circa 90 giornalisti utilizzando Graphite, tool sviluppato da Paragon Solutions. Nel corso delle settimane successive, anlcuni “bersagli” dello spionaggio hanno confermato di aver ricevuto una notifica dall’azienda di Menlo Park, tra cui Francesco Cancellato e Luca Casarini.

Il governo italiano aveva inizialmente negato qualsiasi coinvolgimento, ma successivamente ha comunicato che l’Italia è uno dei clienti dell’azienda israeliana e sospeso temporaneamente i contratti. Gli esperti di Citizen Lab (Università di Toronto) hanno pubblicato i dettagli della campagna di spionaggio a marzo.

Dopo molti mesi di indagine, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ha pubblicato il report sull’uso di Graphite. Nel documento è scritto che lo spyware viene usato da AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) e AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). Viene inoltre specificato che il contratto è stato rescisso senza attendere la pubblicazione dei risultati dell’indagine.

Il Copasir afferma che i servizi di informazione hanno sottoposto ad “attività intercettiva” Luca Casarini e Beppe Caccia di Mediterranea Saving Humans. Francesco Cancellato non risulta invece oggetto di spionaggio. Al momento non ci sono prove che lo spyware sia Graphite. WhatsApp potrebbe aver inviato la notifica per errore, in quanto Meta “non può determinare chi sospetta sia stato coinvolto dallo spyware Graphite con assoluta sicurezza“.

Paragon Solutions ha oggi smentito il Copasir. Il contratto è stato rescisso dall’azienda israeliana (quindi non dai servizi di informazione) perché il governo non ha accettato l’aiuto per scoprire se Graphite fosse stato usato per spiare Cancellato.

L’azienda ha offerto sia al governo italiano che al parlamento un modo per determinare se il suo sistema fosse stato utilizzato contro il giornalista. Poiché le autorità italiane hanno scelto di non procedere con questa soluzione, Paragon ha rescisso i suoi contratti in Italia. Alla luce delle recenti conclusioni raggiunte dalla commissione parlamentare italiana, Paragon è pronta a fornire assistenza in qualsiasi indagine, qualora ne venga fatta richiesta ufficiale dalle autorità italiane.

Nella relazione si può leggere anche un invito del Copasir a governo e Parlamento per impedire la divulgazione di “operazioni e indagini pienamente legittime“. In pratica, il comitato non vuole che Meta e Apple informino gli utenti oggetto di spionaggio.