Paragon Graphite: avvertimento Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito che l’uso dello spyware Graphite di Paragon Solutions per raccogliere informazioni dai dispositivi è vietato dal codice della privacy (Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003), senza un esplicito consenso. In caso di violazioni è prevista una sanzione fino a 20 milioni di euro.

Non è noto chi usato lo spyware

Le attività di spionaggio contro circa 90 persone, principalmente giornalisti e attivisti, sono state effettuate con lo spyware Graphite sviluppato da Paragon Solutions. WhatsApp ha scoperto il malware e avvisato gli interessati, tra cui Francesco Cancellato (direttore di Fanpage), Luca Casarini (co-fondatore di Mediterranea Saving Humans) e Beppe Caccia (armatore della nave di Mediterranea Saving Humans).

Tra i clienti dell’azienda israeliana ci sono anche forze di polizia e agenzie di intelligence italiane. Il governo ha però negato ogni coinvolgimento. Il Garante della privacy sottolinea che le intercettazioni di comunicazioni elettroniche, se non rientranti nelle finalità di sicurezza della Repubblica e di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, devono rispettare l’art. 122 del codice della privacy.

L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate.

In questo caso è evidente la violazione, in quanto la raccolta dei dati attraverso WhatsApp è avvenuta senza consenso. Il Garante avverte che l’uso dello spyware e delle informazioni raccolte comporta una sanzione fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato. L’autorità potrebbe avviare un’indagine per individuare gli autori dello spionaggio.

Secondo il Guardian, Paragon Solutions avrebbe annullato il contratto con l’Italia per la violazione dei termini del servizio. Durante un question time alla Camera, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento (Luca Ciriani) ha comunicato che non è stato rescisso nessun contratto.

Rimane senza risposta la domanda su chi abbia usato Graphite per spiare giornalisti e attivisti italiani. Secondo Matteo Salvini ci sarebbe “regolamenti di conti all’interno di servizi di intelligence“. Si tratta di un’affermazione piuttosto grave. La Lega ha successivamente specificato che la frase era riferita a ciò che si legge sui giornali.