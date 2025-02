Giornalista italiano spiato con Paragon Graphite

WhatsApp ha rilevato e bloccato un attacco spyware effettuato contro circa 90 giornalisti utilizzando Graphite, tool sviluppato da Paragon Solutions. Tra i bersagli c’erano anche Francesco Cancellato (giornalista e direttore di Fanpage) e Luca Casarini (attivista e co-fondatore di Mediterranea Saving Humans). L’azienda israeliana ha confermato che tra i clienti ci sono gli Stati Uniti e i suoi alleati, quindi probabilmente anche l’Italia.

Italia cliente di Paragon Solutions?

Paragon Solutions sviluppa un cosiddetto spyware commerciale. Viene venduto a diversi governi per le attività di intelligence e delle forze dell’ordine. In teoria servirebbe l’autorizzazione di un giudice, ma spesso il cyberspionaggio viene eseguito senza permessi contro giornalisti, attivisti e oppositori politici. Francesco Cancellato ha ricevuto questo avviso da WhatsApp:

A dicembre WhatsApp ha interrotto le attività di una società di spyware che riteniamo abbia attaccato il tuo dispositivo. Le nostre indagini indicano che potresti aver ricevuto un file dannoso tramite WhatsApp e che lo spyware potrebbe aver comportato l’accesso ai tuoi dati, inclusi i messaggi salvati nel dispositivo. Abbiamo apportato modifiche per impedire che questo specifico attacco si ripeta. Tuttavia, il sistema operativo del tuo dispositivo potrebbe rimanere compromesso a causa dello spyware.

Il giornalista ha inizialmente pensato che l’avviso fosse uno scherzo. Dopo aver verificato che era reale, Cancellato ha cercato di capire perché è stato preso di mira e da chi. Fanpage ha pubblicato l’anno scorso diversi articoli sulla Gioventù Meloniana, mostrando video di saluti fascisti e affermazioni razziste contro ebrei e neri.

Oggi si scopre che anche Luca Cesarini ha ricevuto l’avviso da WhatsApp. La sua organizzazione si occupa di soccorsi in mare e di aiuto alle persone rinchiuse nei lager libici. Il punto in comune tra Cancellato e Cesarini è casualmente il governo italiano. Secondo Ynet News, l’Italia è uno dei clienti di Paragon Solutions.

Non ci sono però conferme ufficiali. Il Presidente esecutivo dell’azienda israeliana (John Fleming) ha dichiarato che la sua tecnologia viene concessa in licenza ad un gruppo selezionato di democrazie, principalmente Stati Uniti e i suoi alleati. I termini d’uso vietano di spiare i giornalisti, quindi il contratto verrà chiuso in caso di violazioni.