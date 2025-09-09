Windows 11 rivoluziona Esplora file con azioni AI

Microsoft ha rilasciato la build 27938 di Windows 11 per gli utenti Insider nel canale Canary, e le novità sono tutt’altro che banali. La più interessante, è l’introduzione delle azioni AI direttamente in Esplora file.

Editing e ricerca con l’AI direttamente da Esplora file

Basta un clic destro su un’immagine o un documento per accedere a una serie di strumenti intelligenti. Si può sfocare lo sfondo, rimuovere gli oggetti, cancellare lo sfondo o persino cercare online con Bing Visual Search.

Tutto questo senza aprire app esterne. L’intelligenza artificiale lavora in background, integrata nel sistema.

Bing Visual Search e editing delle immagini

Le nuove azioni AI supportano file .jpg, .jpeg e .png e offrono quattro funzioni principali:

Bing Visual Search : cerca online usando un’immagine, trova prodotti simili, identifica luoghi o volti noti;

: cerca online usando un’immagine, trova prodotti simili, identifica luoghi o volti noti; Sfoca sfondo : evidenzia il soggetto e sfuma lo sfondo con un solo clic;

: evidenzia il soggetto e sfuma lo sfondo con un solo clic; Rimuovi oggetti : seleziona un elemento indesiderato e l’AI lo cancella in modo naturale;

: seleziona un elemento indesiderato e l’AI lo cancella in modo naturale; Rimuovi sfondo: crea un ritaglio pulito del soggetto, utile per presentazioni o grafiche.

Queste funzioni si attivano direttamente dal menu contestuale. In questo modo Esplora file diventa uno strumento creativo e produttivo.

Torna l’orologio con i secondi nel centro notifiche

Un’altra novità molto richiesta dagli utenti di Windows 10 è finalmente tornata: l’orologio con i secondi visibile nel centro notifiche. Per attivarlo, andare su Impostazioni > Data e ora e abilitare l’opzione “Mostra l’ora nel centro notifiche”.

Controllo sull’uso dell’AI da parte delle app

Microsoft ha aggiunto anche una nuova sezione nelle impostazioni: Privacy e sicurezza > Generazione di testo e immagini. Qui si può vedere quali app stanno utilizzando i modelli AI locali di Windows e decidere se consentirlo o meno. Un passo importante per chi vuole mantenere il controllo sull’intelligenza artificiale nel proprio sistema.