Scopri le funzioni nascoste di Esplora File su Windows 11

Esplora File, in precedenza Esplora Risorse, è il centro di comando del sistema operativo Microsoft. Questo pratico strumento consente di navigare all’interno del computer per aprire, organizzare e gestire i file presenti in memoria.

Pur essendo uno strumento di uso comune, molti utenti Windows non sanno che al suo interno si nascondono molte funzionalità avanzate in grado di migliorare notevolmente la gestione dei file e ottimizzare il flusso di lavoro quotidiano.

Se pensi che Esplora File serva solo per sfogliare cartelle e aprire documenti, presto ti ricrederai. Seguendo la nostra guida pratica, potrai sfruttare appieno le sue potenzialità e migliorare il tuo workflow in pochi semplici passi.

Sei pronto? Cominciamo!

Usa le scorciatoie per navigare tra i file

Se lavori spesso con grandi quantità di file come foto, file musicali o documenti di testo, selezionarli manualmente con il mouse può rivelarsi molto scomodo, soprattutto se non sono adiacenti tra loro.

Fortunatamente, Esplora File dispone di alcune scorciatoie per navigare al meglio tra le cartelle.

Eccone alcune:

Shift + tasto sinistro del mouse : seleziona tutti i file compresi tra il primo dell’elenco e l’ultimo file selezionato.

Ctrl + tasto sinistro del mouse : seleziona più file singolarmente, senza includere quelli in mezzo.

Ctrl + A : seleziona tutti i file presenti in una cartella.

Ctrl + frecce direzionali + barra spaziatrice: tenendo premuto Ctrl, usa i tasti direzionali per spostarti tra i file. Una volta trovato quello che ti interessa, premi la barra spaziatrice per selezionarlo. Ora, sempre tenendo premuto Ctrl, torna a navigare l’elenco fino al prossimo file da selezionare.

Questi comandi sono comodissimi quando si lavora con grandi quantità di file e si vuole risparmiare tempo nella selezione. Se vuoi scoprire altre scorciatoie utili per migliorare il tuo flusso di lavoro su Windows abbiamo creato una guida dedicata.

Rinomina più file contemporaneamente

Cambiare il nome a un solo file è una sciocchezza, ma farlo per decine di file all’interno di una cartella può diventare frustrante. Fortunatamente, Windows 11 permette di farlo in modo automatico:

Seleziona i file da rinominare (se devi rinominare tutti i file, premi Ctrl + A; in alternativa, seleziona manualmente quelli necessari utilizzando le scorciatoie indicate nel primo paragrafo).

Premi F2 o clicca con il tasto destro e scegli “ Rinomina ”.

Digita il nuovo nome e premi “Invio“: tutti i file avranno lo stesso nome seguito da un numero progressivo (es. Foto1, Foto2, Foto3 ecc.).

Cancella la cronologia di Esplora File

Esplora File tiene traccia delle cartelle visitate di recente per facilitare l’accesso rapido, ma nel tempo questa cronologia può diventare un elenco infinito di dubbia utilità. Per tenere traccia delle attività svolte di recente, ma anche per migliorare la privacy nel caso in cui il computer che usi sia condiviso con altri utenti, è conveniente cancellarla.

Ecco come:

Clicca sui tre puntini in alto e seleziona la voce “ Opzioni ” dal menù a tendina.

Nella scheda Privacy, clicca su “ Cancella cronologia Esplora file ”.

Se vuoi che Windows non salvi più le cronologia, deseleziona le opzioni “ Mostra file usati di recente” e “mostra cartelle usate di frequente” .

Personalizza la visualizzazione dei file nelle cartelle

Quando si apre una cartella all’interno di Esplora File, i file vengono visualizzati in molti modi diversi. Possono essere elenchi più o meno dettagliati oppure immagini di diversa grandezza.

Ogni tipo di file ha esigenze diverse: generalmente, per le immagini è più comodo scegliere la visualizzazione con miniature grandi, mentre per i documenti è più pratico un elenco dettagliato. Windows 11 imposta automaticamente un layout basato sul contenuto, ma è possibile modificarlo a proprio piacimento per adattarlo alle proprie preferenze.

Ecco come si modifica il layout di una cartella:

Clicca con il tasto destro sulla cartella e seleziona “ Proprietà ”.

Vai alla scheda “ Personalizza ” > “ Tipo di cartella ”

Nel menù “ Ottimizza la cartella per ” scegli il tipo di contenuto tra Documenti, Immagini, Video, Musica.

Se sai già come vuoi visualizzare i file, clicca il tasto destro all’interno della cartella e scegli la voce “ Visualizza ”. Qui potrai scegliere tra diverse alternative come icone grandi, dettagli, elenco, riquadri e via dicendo.

Se vuoi applicare la stessa configurazione a più cartelle contenute in una directory, all’interno della cartella principale che hai personalizzato premi il tasto destro del mouse, vai su Proprietà > Personalizza e spunta la voce “ Applica modello a tutte le sottocartelle ”.

Modifica la cartella di apertura predefinita

All’apertura di Esplora File, per impostazione predefinita, ci si trova sempre nella cartella “Home” che contiene file recenti e cartelle aperte di frequente. Se preferisci accedere direttamente a “Questo PC” o a un’altra cartella, puoi modificare la pagina di apertura a tuo piacimento.

Come personalizzare la cartella di avvio:

Apri Esplora File e clicca sui tre puntini in alto a destra.

Seleziona “ Opzioni ”.

Nella scheda “Generale”, cambia l’opzione “ Apri Esplora file in ” e seleziona “ Questo PC ”.

Se invece vuoi che Esplora File si apra sempre su una cartella personalizzata , puoi creare un collegamento sul desktop e modificarne le proprietà per aprire la cartella desiderata.

Comprimi file e cartelle

A differenza delle versioni precedenti del sistema operativo Microsoft, con Windows 11 non richiede l’installazione di software particolari per gestire file compressi come ZIP, RAR e 7Z.

Ora puoi creare e aprire questi archivi direttamente da Esplora File, ecco come:

Seleziona i file o le cartelle da comprimere.

Clicca con il tasto destro e scegli la voce “ Comprimi in ”.

Scegli il formato desiderato ( ZIP , RAR , 7Z ).

Avvia il processo e otterrai un archivio compresso con tutti i file selezionati. Questa funzione è particolarmente utile per chi lavora con file di grandi dimensioni ed elimina la necessità di software esterni come WinRAR o 7-Zip.

Ripristina il menu contestuale classico

Il menu contestuale (quello che appare quando si clicca il tasto destro del mouse) permette di copiare, incollare, rinominare o comprimere file in modo rapido e intuitivo. Con Windows 11, Microsoft ridisegnato il menu rendendolo più moderno, ma eliminando molte delle opzioni disponibili nella versione precedente. Tuttavia, molti utenti preferiscono ancora l’interfaccia di Windows 10.

Se sei tra questi e vuoi tornare al menu classico di Windows 10, hai due modi per ripristinarlo, uno più semplice e immediato, l’altro più complicato ma definitivo:

Soluzione rapida: fai clic con il tasto destro su un file o una cartella e seleziona “Mostra altre opzioni” in fondo al menu. Così facendo potrai visualizzare l’elenco completo delle opzioni disponibili.

Soluzione permanente (per utenti esperti): se non vuoi ripetere ogni volta questo passaggio, puoi modificare il registro di sistema per impostarlo di default:

Premi Win + R , digita regedit e premi Invio.

Copia e incolla il seguente testo nella nella barra degli indirizzi dell’Editor del Registro: Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CLASSES\CLSID

Premi invio

Fai clic con il tasto destro nell’area vuota della parte destra della finestra e seleziona Nuovo > Chiave , quindi usa {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} come nome della chiave.

Successivamente, fai clic con il tasto destro su {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} nella barra laterale dell’Editor del Registro di sistema e seleziona Nuovo > Chiave . Quindi, assegna alla nuova chiave il nome InprocServer32 .

A questo punto fai doppio clic sulla chiave “(Predefinito)” sotto InprocServer32 per aprirla, quindi chiudila senza apportare modifiche facendo clic su “OK” . Questo renderà il valore della chiave vuoto anziché “(valore non impostato)” .

Riavvia il PC.

Con questa modifica, il vecchio menu contestuale tornerà attivo senza bisogno di fare clic ogni volta su “Mostra altre opzioni”.

Trasforma esplora file nel tuo alleato più prezioso

Esplora File è molto più di un semplice strumento per navigare tra cartelle: è un vero e proprio alleato nella gestione dei tuoi file. Conoscere e sfruttare le sue funzioni nascoste ti permette di lavorare in modo più rapido, organizzato ed efficiente.

Grazie alle scorciatoie da tastiera puoi selezionare file in pochi istanti, mentre la personalizzazione delle cartelle ti consente di ottimizzare la visualizzazione in base alle tue esigenze. Impostare una cartella di avvio predefinita, comprimere file senza software aggiuntivi e rinominare gruppi di file in automatico sono solo alcuni dei trucchi che puoi usare per migliorare il tuo workflow quotidiano.

Se vuoi un’esperienza ancora più personalizzata, puoi perfino ripristinare il menu contestuale classico o eliminare la cronologia di navigazione per un maggior controllo della tua privacy.

Ora che conosci questi strumenti avanzati, sei pronto a sfruttare appieno le funzionalità di Esplora File.