Scorciatoie da tastiera: le combinazioni essenziali per Windows e macOS

Le scorciatoie da tastiera, anche dette shortcuts, sono tra gli strumenti più efficaci per migliorare la produttività e il workflow quotidiano. Usare il mouse per chiudere e aprire finestre, selezionare parti di testo da copiare, incollare o stampare è facile e intuitivo, ma non è di certo il modo più veloce per farlo.

In questa guida esploreremo le scorciatoie più comuni per Windows e MacOS, spiegando come queste semplici combinazioni di tasti siano fondamentali per migliorare la produttività e sfruttare al meglio il sistema operativo che usiamo ogni giorno. Dalle funzioni basilari (copia, incolla e annulla azioni) a quelle più avanzate (gestione di finestre e app, screenshot e molto altro), vi aiuteremo a migliorare la vostra vita informatica rendendola più fluida e professionale.

Di certo all’inizio non sarà semplicissimo e farete fatica a ricordarvi le combinazioni di tasti corrette. Tuttavia, con un po’ di pratica, riuscirete a padroneggiare al meglio e noterete da subito con quanta rapidità è possibile gestire finestre e azioni con una semplice combinazione di tasti. Queste scorciatoie, utilissime per qualsiasi tipo di utente, risulteranno particolarmente vantaggiose per chi lavora su documenti o fogli di calcolo complessi, dove ogni secondo risparmiato può fare la differenza.

Ma non perdiamo altro tempo, iniziamo da Windows!

Scorciatoie base per Windows

Copia, taglia, incolla

Ctrl + C copia

Ctrl + V incolla

Ctrl + X taglia (rimuove l’elemento originale e lo rende disponibile per la copia)

Queste tre combinazioni si trovano alla base di qualsiasi software per la produttività: dagli editor di testo ai client di posta, dai browser ai fogli di calcolo. Essendo molto comuni, dovreste già conoscerle ma, in caso contrario, inserendole nel vostro repertorio otterrete da subito grandi benefici.

Per usarle è sufficiente selezionare la parte di testo interessata con il cursore del mouse e, una volta evidenziata, premere la combinazione desiderata. A questo punto basta selezionare il punto in cui incollare il testo copiato o tagliato per vederlo comparire magicamente.

Seleziona tutto

Ctrl + A seleziona tutto

Questa scorciatoia permette di selezionare tutto il contenuto di un documento, di una cartella o di una pagina web. Può tornare molto utile quando si desidera copiare o spostare porzioni estese di testo o gruppi di file. Inoltre, usando Ctrl + A avrete la certezza di selezionare tutto il testo disponibile evitando di dimenticare parole o parti di testo, problema che si verifica comunemente quando si selezionano testi di lunghe dimensioni con il cursore del mouse.

Annulla e ripeti azione

Ctrl + Z annulla l’ultima azione

Ctrl + Y (oppure Ctrl + Shift + Z in alcune applicazioni) ripeti o ripristina l’azione annullata

Annullare un’azione è una pratica molto comune quando si lavora al PC. Questo comando viene usato quando si fanno errori di battitura, si sposta involontariamente un’immagine o si esegue un passaggio scorretto. Il ripristino (o ripetizione) permette invece di tornare al passaggio appena eseguito per ripristinarlo o reiterarlo.

Salva e stampa

Ctrl + S salva

Ctrl + P stampa

Queste scorciatoie di uso comune e valide per gran parte dei software compatibili con Windows sono utilissime e aiutano a prevenire perdite di dati (nel caso del salvataggio), oltre a velocizzare il flusso di lavoro. Ad esempio, quando durante una sessione di lavoro vi rendete conto di aver fatto dei passi in avanti importanti, potete salvare i progressi con Ctrl + S.

Ricerca nel testo o nella finestra

Ctrl + F

Volete trovare una parola o una frase specifica all’interno di un testo lunghissimo? Niente di più semplice, basta usare la combinazione “Ctrl + F” per trovare in modo istantaneo parole o frasi specifiche, evitando di perdere diottrie mentre scrutate lunghi muri di testo alla ricerca di un termine specifico.

Cambia finestra/apertura – Task View

Alt + Tab passa da una finestra aperta all’altra

Tasto Windows + Tab mostra tutte le applicazioni e i desktop virtuali aperti

Queste combinazioni sono ideali per gestire meglio il multitasking, passando velocemente da un’applicazione all’altra o visualizzando tutte le finestre aperte in un’unica schermata.

Mostra desktop e blocco schermo

Windows + D riduce a icona tutte le finestre e mostra il desktop

Windows + L blocca immediatamente la sessione di lavoro

Avete mille finestre aperte e volete accedere a un file sul desktop? Qualcuno entra in stanza e non volete che veda cosa state facendo? Premendo Windows + D tornerete istantaneamente al desktop riducendo tutte le finestre a icona. Con Windows + L, invece, tornerete alla schermata di accesso di Windows interrompendo immediatamente qualsiasi attività in corso.

Schermata/Stampa Schermo

Stamp (o PrtScn) cattura l’immagine a schermo (ideale per screenshot)

Alt + Stamp cattura solo la finestra attiva sullo schermo

Windows + Shift + S seleziona un’area dello schermo da catturare

Gli screenshot sono utilissimi per preparare presentazioni, condividere schermate o contenuti con colleghi e amici. Queste combinazioni di tasti vi offrono diverse opzioni per catturare la schermata desiderata in un batter d’occhio.

Altre scorciatoie per Windows

Oltre ai comandi di base, Windows dispone di una serie di scorciatoie aggiuntive che possono aiutarvi a snellire notevolmente il flusso di lavoro quotidiano:

Windows + E : apre Esplora File, ideale per chi gestisce spesso documenti e cartelle.

Windows + R : apre la finestra “Esegui”, utile per lanciare comandi o programmi in modo rapido.

Ctrl + Shift + Esc : apre direttamente il Task Manager (Gestione Attività), senza passare dal menu che appare con “Ctrl + Alt + Canc”.

Windows + I : apre velocemente le Impostazioni di Windows, consentendo di modificare parametri di sistema, rete, privacy e altro.

Windows + (freccia sinistra/destra) : consente di affiancare rapidamente una finestra a metà schermo. Tenendo premuto “Shift” e ripetendo la combinazione, si può spostare la finestra fra diversi monitor (se ne avete più di uno).

Ctrl + D (in Esplora risorse o in un browser come Chrome/Edge) : permette di creare un segnalibro o preferito per la pagina web o la cartella visualizzata.

F2 : rinomina rapidamente il file o la cartella selezionati.

Esistono molte altre scorciatoie specifiche per browser e software specifici, ma in questa guida pensata appositamente per chi non conosce questi pratici strumenti, abbiamo incluso solo quelle di uso comune. Ora passiamo agli shortcut per macOS.

Scorciatoie base per macOS

A differenza dei PC Windows, i Mac sostituiscono il tasto Ctrl con il pulsante Command (⌘). Se si esclude questa differenza, molte scorciatoie sono molto simili a quelle del sistema operativo Microsoft.

Copia, taglia, incolla

⌘ + C copia

⌘ + V incolla

⌘ + X taglia (rimuove l’elemento originale e lo rende disponibile per la copia)

Come per Windows, queste tre shortcut rappresentano il cuore dell’operatività su Mac.

Seleziona tutto

⌘ + A

Permette di selezionare in un colpo solo l’intero contenuto di una finestra o di un documento.

Annulla e Ripeti

⌘ + Z annulla azione

Shift + ⌘ + Z ripeti o ripristina azione precedente

Queste due scorciatoie sono comodissime per chiunque lavori intensamente su testi, grafiche o altri contenuti.

Salvataggio e Stampa

⌘ + S salva

⌘ + P stampa

Comandi rapidi utilissimi per salvare in modo rapido un testo o un lavoro in corso d’opera o per mandarlo subito in stampa.

Ricerca

⌘ + F cerca nel testo

Che stiate lavorando su un file PDF, un documento di testo o una pagina web, la ricerca rapida è il modo più veloce per trovare la parola o la frase che state cercando senza spulciare tutto il testo.

Passa da una finestra all’altra

⌘ + Tab cambia finestra

Funziona in modo analogo ad “Alt + Tab” su Windows, permettendo di passare rapidamente da un’applicazione all’altra.

Chiudi un’applicazione o forza chiusura

⌘ + Q chiude l’applicazione in primo piano

Option + ⌘ + Esc forza la chiusura di un’app bloccata



Mentre “⌘ + W” chiude la singola finestra del programma, “⌘ + Q” chiude interamente l’applicazione. “Option + ⌘ + Esc” è invece il corrispettivo di “Ctrl + Alt + Canc” su Windows.

Screenshot

Shift + ⌘ + 3 cattura tutto lo schermo

Shift + ⌘ + 4 seleziona una parte di schermo o catturare una finestra

Shift + ⌘ + 5 (macOS Mojave e versioni successive) permette di accedere a un pannello completo di opzioni di cattura, inclusa la registrazione video dello schermo.

Altre scorciatoie utili per macOS

Apple mette a disposizione diverse combinazioni per snellire flussi di lavoro e gestire le impostazioni di sistema:

⌘ + Barra spaziatrice: apre Spotlight, lo strumento di ricerca integrato di macOS, che consente di avviare applicazioni, cercare file e persino eseguire calcoli.

Ctrl + Freccia destra/sinistra: passa da un desktop virtuale all’altro o da uno spazio all’altro di macOS (Mission Control).

⌘ + , (virgola): in molte applicazioni, consente di aprire rapidamente la finestra delle preferenze di quel programma.

Option + ⌘ + D: mostra o nasconde rapidamente il Dock.

Fn + Freccia (su alcune tastiere Mac, il tasto Fn è necessario per usare i tasti funzione F1-F12, ma può essere personalizzato nelle Preferenze di Sistema).

⌘ + H : nasconde l’applicazione in primo piano (l’intera finestra), utile se si vuole sgomberare il desktop senza chiudere il programma.

Shift + ⌘ + T (in molte app, tra cui i browser): riapre l’ultima scheda chiusa, funzione preziosa quando si chiude accidentalmente una pagina.

Scorciatoie per browser web su MacOS

Sia che usiate Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari, esistono diverse scorciatoie che si ripetono in modo abbastanza omogeneo:

Ctrl/⌘ + T : apre una nuova scheda.

Ctrl/⌘ + Shift + T : riapre l’ultima scheda chiusa.

Ctrl/⌘ + W : chiude la scheda corrente.

Ctrl/⌘ + Shift + W : chiude tutte le schede e la finestra del browser.

Ctrl/⌘ + Tab : passa alla scheda successiva.

Ctrl/⌘ + Shift + Tab : passa alla scheda precedente.

Ctrl/⌘ + L (a volte ⌘ + L su Mac): mette il cursore sulla barra degli indirizzi, permettendo di digitare un nuovo URL all’istante.

Ctrl/⌘ + +/- : ingrandisce o riduce la pagina.

Ctrl/⌘ + 0 ripristina la dimensione originale.

Procedete per gradi

Ora che conoscete le shortcut principali per il vostro sistema operativo di riferimento, vi consigliamo qualche pratica per memorizzarle al meglio e usarle in modo proficuo. Il primo consiglio è: un passo alla volta. Non potete pretendere di memorizzare 20 combinazioni di tasti in un giorno. Iniziate dalle basi (taglia copia e incolla) così da acquisire l’automatismo e sciogliere un po’ le dita. Vi accorgerete in pochi giorni di come queste semplici combinazioni di tasti siano in grado di cambiare radicalmente il modo in cui usate il PC migliorando la vostra produttività Provatele su più app, cercate di capire quando e come conviene usarle. E non preoccupatevi, se sbagliate basta premere Ctrl + Z o, se avete un Mac, ⌘ + Z!

Create shortcut personalizzati

Quando riuscirete a padroneggiare al meglio, potreste persino creare combinazioni di tasti personalizzate. Su macOS, nel menù “Preferenze di Sistema”, potete riconfigurare diversi comandi di sistema o di applicazioni specifiche. Lo stesso vale per numerosi software professionali come Adobe Photoshop, Microsoft Word o altri ambienti di sviluppo.

Esistono persino delle utility che permettono di creare scorciatoie globali (valide per tutto il sistema) o macro più complesse. Se invece usate Windows potete usare software come AutoHotkey su Windows per personalizzare l’esperienza d’uso a un livello molto più profondo.

Il mondo delle shortcut è vasto e variegato ma una volta che avrete interiorizzato il meccanismo non riuscirete più a farne a meno.