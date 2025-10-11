Windows 11 25H2: agente AI e modalità scura

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26220.6780 (KB5067103) di Windows 11 25H2 per gli Insider iscritti al canale Dev. Tra le nuove funzionalità ci sono l’agente AI nelle impostazioni e la condivisione multi-file nel Drag Tray. Altri miglioramenti riguardano la sicurezza e la modalità scura. Le stesse novità sono incluse nella build 26120.6780 (KB5067103) di Windows 11 24H2 disponibile nel canale Beta.

Novità e miglioramenti della build 26220.6780

Nella nuova build per Windows 11 25H2 è presente una novità per i Copilot+ PC, ovvero per i notebook con processori Intel Core Ultra 200V, AMD Ryzen AI 300 e Qualcomm Snapdragon X che supportano le funzionalità AI del sistema operativo. L’agente AI permette ora di modificare velocemente le impostazioni consigliata nella schermata Home.

Nel fly out mostrato per una ricerca vengono elencate più impostazioni correlate. L’utente vedrà inoltre più informazioni se l’impostazione non può essere modificata. Su tutti i dispositivi è possibile invece utilizzare la condivisione multi-file nel Drag Tray, l’area che appare quando viene trascinato un file verso la parte superiore dello schermo. Windows 11 mostra automaticamente le app più rilevanti.

Nella pagina Protezione account in Sicurezza di Windows è ora disponibile la protezione amministratore. Consente di utilizzare temporaneamente i privilegi più elevati per eseguire un’operazione (simile al comando sudo di Linux). Microsoft ha inoltre esteso la modalità scura anche alla finestra di dialogo Esegui. Pochi giorni fa era stato annunciato il nuovo menu Start.

Addio a Windows 11 23H2

Microsoft ha ricordato agli utenti che il supporto per Windows 11 23H2 terminerà l’11 novembre. In quel giorno verrà quindi rilasciato l’ultimo aggiornamento di sicurezza. Chi possiede ancora dispositivi con processori incompatibili con Windows 11 24H2 o 25H2 dovrà acquistare un nuovo computer (se vuole evitare rischi online) oppure installare Linux.