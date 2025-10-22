KDE Plasma 6.5: tutte le novità della versione stabile

Circa tre settimane dopo il rilascio della versione beta, gli sviluppatori hanno annunciato la disponibilità di KDE Plasma 6.5, nuova versione del popolare ambiente desktop per Linux. Ci sono funzionalità inedite e aggiornamenti per quelle esistenti. Non mancano miglioramenti per usabilità e prestazioni.

Novità di KDE Plasma 6.5

Le prime novità di KDE Plasma 6.5 sono estetiche. A grande richiesta, gli sviluppatori hanno arrotondato gli angoli delle finestre (ma si può ripristinare il design precedente) e introdotto il passaggio automatico da modalità chiara a scura e viceversa in base all’ora del giorno (è possibile anche specificare temi e wallpaper).

La funzionalità Pinned clipboard items consente di salvare negli appunti il testo più utilizzato (ad esempio indirizzi IP o email). La clipboard può essere condivisa senza creare un account desktop remoto, grazie al server RDP (Remote Desktop Protocol) integrato.

Numerose anche le novità relative all’usabilità. Nella pagina delle impostazioni di rete sono mostrate le reti Wi-Fi disponibili e l’utente può effettuare la connessioni direttamente da qui. Quando viene condiviso il codice QR di una rete Wi-Fi apparirà anche la password. Cliccando su Connetti nel widget Networks verranno chiusi gli altri campi password.

Per quanto riguarda l’accessibilità, KDE Plasma 6.5 permette ora allo screen reader Orca di leggere il cambio di stato del tasto Caps Lock (blocco maiuscole), mentre l’effetto Zoom può essere configurato per saltare al punto in cui inserire il testo. Viene infine mostrata una notifica, oltre alla riproduzione di un suono, quando l’utente collega un dispositivo.

Il KRunner è stato aggiornato in modo da mostrare l’app cercata anche se viene digitato il nome sbagliato. La dimensione di Sticky Notes può essere ridotta e può essere cambiato il colore dello sfondo. Sono stati inoltre introdotti aggiornamenti per diverse app, tra cui Discover, Emoji Selector e Spectacle.

Gli sviluppatori hanno infine introdotto vari miglioramenti prestazionali, tra cui gli “overlay planes” che usano una GPU compatibile per la visualizzazione dei contenuti sullo schermo e la riduzione della durata dell’animazione di login per velocizzare il caricamento del desktop.