KDE Plasma 6.5 beta: le novità in anteprima dell'aggiornamento

KDE Plasma 6.5 beta è stato ufficialmente rilasciato, offrendo un’anteprima delle funzionalità riguardo la nuova versione dell’ambiente desktop, a meno di tre settimane dal rilascio della versione stabile.

KDE Plasma 6.5 beta: cosa cambia nel prossimo aggiornamento

Le novità di KDE Plasma 6.5 beta cominciano subito dalla parte estetica. L’interfaccia viene rivista con angoli arrotondati per le finestre senza bordi, che fanno uso del tema Breeze, conferendo un aspetto più fluido e contemporaneo. La nuova versione permette anche di alternare automaticamente temi globali e sfondi in base all’orario, nonché scegliere tra varianti chiare o scure per gli sfondi dinamici.

La personalizzazione presenta anche più impostazioni nella sezione dedicata delle impostazioni di sistema, dove è ora possibile selezionare i temi globali da visualizzare, semplificando la configurazione dell’interfaccia.

Altre novità di KDE Plasma 6.5 riguardano la clipboard, ora migliorata nelle funzionalità. Permette infatti di contrassegnare e salvare elementi per un riutilizzo rapido. Lo stesso vale per la ricerca attraverso KRunner, che introduce il supporto per il matching approssimativo delle applicazioni, oltre a permette di trovare scorciatoie globali.

Non mancano novità destinate ai grafici, come la configurazione di quadranti e anelli tattili per le tavolette grafiche. Ulteriori migliorie sono state implementante nei widget, nello specifico durante il posizionamento nei pannelli.

Altri cambiamenti di KDE Plasma 6.5 riguardano l’accessibilità, che riceve diverse novità. Lo zoom segue ora il punto in cui si inserisce il testo e nuovi accorgimenti aggiuntivi migliorano la leggibilità, oltre a diminuire lo sfarfallio a schermo e fornire segnali visivi corrispondenti a eventi sonori. Infine, una nuova modalità scala di grigi nei filtri viene incontro ai daltonici, con la desaturazione dei colori a schermo.

Altre novità

Il resto delle novità della nuova versione di Plasma includono, infine, i livelli di inchiostro delle stampanti e la possibilità di installare driver attraverso Discover. Nella barra laterale delle impostazioni sono ora disponibili toggle rapidi, mentre la nuova pagina dei permessi include più controlli per le app al di fuori di Flatpak. Non mancano ottimizzazioni ulteriori per Wayland, l’uso della GPU e altro che è possibile visionare nel dettaglio nella lista dei cambiamenti ufficiale.

Chi vuole provare le novità in anteprima di KDE Plasma 6.5 beta, può farlo scaricando un’immagine test di KDE Neon.