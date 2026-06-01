Stop ai costosi abbonamenti! Scegli pCloud, lo spazio cloud che paghi una volta

Con pCloud scegli lo spazio cloud che ti serve e lo paghi una sola volta per sempre. Incredibile vero? Dì basta ai costosi abbonamenti! Scegli il piano a vita pCloud che fa per te. Hai un’ampia scelta per soddisfare le tue esigenze, per utenti standard, ma anche per professionisti e amanti della fotografia. Tutti sono in offerta a un prezzo speciale davvero pazzesco.

Ogni piano include le stesse funzionalità e lo stesso livello di sicurezza e protezione per i tuoi file. Infatti, i tuoi dati sono sempre al sicuro grazie alle rigorose leggi svizzere sulla privacy, all’archiviazione in data center certificati e sicuri, alla protezione dei canali TLS/SSL e alla crittografia AES a 256 bit. Insomma, il livello di sicurezza è di grado militare e inviolabile.

Lavora insieme a progetti grazie alla condivisione dei file con link protetti da password, cartelle condivise e raccolta file tramite richieste. Ritrova qualsiasi file grazie al ripristino delle versioni precedenti e al recupero dei dati fino a 30 giorni prima. Sfrutta il lettore musicale e video integrato nel tuo spazio cloud con pCloud.

Il tuo spazio cloud a vita si chiama pCloud

Scegli il tuo spazio cloud a vita con pCloud. Ecco tutti i piani disponibili in sconto che paghi una volta per sempre.

Scegli Premium 500 GB a vita con soli 199 euro, invece di 299 euro. Avrai subito 500 GB di spazio di archiviazione e 500 GB di traffico link condiviso.

Scegli Plus 2 TB a vita con soli 399 euro, invece di 599 euro. Avrai subito 2 TB di spazio di archiviazione e 2 TB di traffico link condiviso.

Scegli Ultra 10 TB a vita con soli 1190 euro, invece di 1890 euro. Avrai subito 10 TB di spazio di archiviazione e 2 TB di traffico link condiviso.