Primo anno gratis: IONOS è davvero la soluzione migliore per il tuo sito

Avere una presenza online non è più un lusso riservato alle grandi aziende. Con IONOS, chiunque può costruire un sito professionale in autonomia, senza toccare una riga di codice e senza svuotare il portafoglio.

Il tuo sito web è a un clic di distanza, e il primo anno è gratis

Pensa all’ultima volta che hai cercato un ristorante, un artigiano o un consulente su Google. Hai cliccato sul primo risultato con un sito ben fatto, oppure hai ignorato chi non aveva nemmeno una pagina web? La risposta è scontata, e dice tutto sull’importanza di essere online nel 2025. Il problema, però, è che molti rimandano. Si dice “costa troppo”, “non so come si fa”, “ci vuole un tecnico”. IONOS esiste proprio per smontare questi alibi, uno per uno.

Uno degli aspetti più apprezzati di IONOS è la completezza dell’offerta. Non ti viene venduto solo lo spazio su un server: il pacchetto include tutto ciò che serve per partire sul serio.

Dominio gratuito per il primo anno. Il tuo indirizzo web personalizzato è compreso nel piano. Hai un dominio che ispira fiducia fin dal primo giorno.

Il tuo indirizzo web personalizzato è compreso nel piano. Hai un dominio che ispira fiducia fin dal primo giorno. Certificato SSL incluso. Quel piccolo lucchetto accanto all’indirizzo web non è solo estetico: protegge i dati dei tuoi visitatori e migliora il posizionamento sui motori di ricerca. Con IONOS è attivato automaticamente.

Quel piccolo lucchetto accanto all’indirizzo web non è solo estetico: protegge i dati dei tuoi visitatori e migliora il posizionamento sui motori di ricerca. Con IONOS è attivato automaticamente. Email professionale. Comunicare con i clienti da un indirizzo professionale è tutta un’altra cosa rispetto a un account Gmail.

Comunicare con i clienti da un indirizzo professionale è tutta un’altra cosa rispetto a un account Gmail. Strumenti SEO con assistenza AI. Essere online non basta: bisogna farsi trovare. Gli strumenti SEO integrati guidano l’ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca, anche senza essere esperti di marketing digitale.

Il modello è pensato per scalare con te: se oggi ti serve solo un sito vetrina, parti da lì. Se domani vuoi aggiungere un e-commerce, prenotazioni online o un’area riservata, IONOS ha i piani giusti per farlo senza dover cambiare provider o ricostruire tutto da capo. Scoprilo ora!