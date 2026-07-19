Basta abbonamenti! Con pCloud hai uno spazio di archiviazione cloud a vita

Finalmente puoi dire basta ai costosi abbonamenti, mensili o annuali, grazie a pCloud, la soluzione che offre uno spazio di archiviazione cloud a vita. Nello specifico, tu scegli la quantità di spazio che ti serve, in base alle tue necessità, e lo paghi una sola volta per sempre. Oggi sono anche in offerta a un prezzo speciale. Cosa stai aspettando? Scegli il tuo piano a vita tra i tre disponibili in promozione.
- Premium 500 GB a vita è la soluzione perfetta per l’utente medio che ha bisogno di archiviare foto, video e file della sua vita quotidiana. Oggi la trovi in offerta a soli 199 euro una tantum, anziché 299 euro. Inclusi hai 500 GB di spazio di archiviazione cloud e 500 GB di traffico link condiviso.
- Premium Plus 2 TB a vita è la soluzione ideale per l’utente ha bisogno di archiviare foto, video e file in grandi quantità perché vive di passioni. Oggi la trovi in offerta a soli 399 euro una tantum, anziché 599 euro. Inclusi hai 2 TB di spazio di archiviazione cloud e 2 TB di traffico link condiviso.
- Ultra 10 TB a vita è la soluzione ideale per il professionista che ha bisogno di tanto spazio per il suo lavoro. Oggi la trovi in offerta a soli 1190 euro una tantum, anziché 1890 euro. Inclusi hai 10 TB di spazio di archiviazione cloud e 2 TB di traffico link condiviso.
Lo spazio di archiviazione cloud a vita di pCloud ha le stesse funzionalità in ogni piano
Il vantaggio di scegliere pCloud è che ogni piano integra le stesse funzionalità e si differenzia solo per lo spazio di archiviazione cloud a vita offerto. Scegli quanto spazio hai bisogno. All’interno del cloud trovi la stessa protezione e le stesse feature.
- Sicurezza di grado militare e rigorose leggi svizzere sulla privacy.
- Gestione dei file pratica e funzionale con possibilità di recuperare i dati fino a 30 giorni.
- Condivisione semplice dei file con link protetti da password e cartelle condivise.
- Stream audio e video senza limiti e direttamente dall’app grazie al lettore integrato.
- Caricamento automatico del rullino fotografico.
- App multi-device che ti permette di lavorare sui tuoi file ovunque e in qualsiasi momento.
- Trasferimento e backup dei tuoi dati senza sforzo, anche da cloud differenti.
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Pubblicato il 19 lug 2026
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