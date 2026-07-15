Il tuo sito web come piace a te online a partire da 2,99€ con Hostinger

Trasformare un’idea in qualcosa di concreto oggi non solo è facile e possibile, ma è anche economico. Realizza il tuo sito web proprio come piace a te a partire da soli 2,99 euro con Hostinger, la piattaforma che offre i migliori servizi per il tuo successo online. Approfitta subito dell’offerta disponibile in questi giorni. Scegli tra due piani disponibili a prezzi trasparenti, senza costi nascosti e puoi annullare quando vuoi.

I piani Hostinger in offerta per realizzare il tuo sito web

Se cerchi gli elementi essenziali per creare un sito web e posizionarlo online velocemente con Website Builder Premium di Hostinger hai il piano perfetto, ricco di funzionalità essenziali e pensate proprio per questo scopo. A soli 2,99 euro al mese, anziché 11,99 euro!

Crea fino a 3 siti web

20 GB di spazio di archiviazione per i tuoi file (SSD)

2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno

Dominio gratuito per 1 anno

Website builder drag and drop

Scegli tra 300+ template creati da designer

Crea e invia campagne email con l’AI in pochi click

Cresci più velocemente con strumenti per SEO, email e marketing della tua attività

Aggiorna il tuo sito in qualsiasi momento con la modifica mobile

Se hai bisogno di strumenti AI e funzionalità ecommerce allora la soluzione ideale è Website Builder Business. A soli 3,99 euro al mese, anziché 18,99 euro!

Crea 50 siti web

50 GB di memoria per i tuoi file

5 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno

Dominio gratuito per 1 anno

Website builder drag and drop

Scegli tra 300+ template creati da designer

Crea e invia campagne email con l’AI in pochi click

Cresci più velocemente con strumenti per SEO, email e marketing della tua attività

Aggiorna il tuo sito in qualsiasi momento con la modifica mobile

Vendi fino a 1000 prodotti e gestisci facilmente il tuo negozio

Mantieni il 100% dei tuoi profitti senza commissioni di transazione

Offri oltre 100 metodi di pagamento per raggiungere più clienti

Monitora le prestazioni con analisi in tempo reale

Vendi prodotti personalizzati con l’integrazione Printful inclusa

Migliora il tuo testo con il nostro editor AI di testi

Crea immagini straordinarie utilizzando l’AI image generator

Condividi la tua storia con il nostro generatore AI di post di blog

Carica immagini e genera descrizioni con il nostro generatore AI di prodotti

Progetta rapidamente l’identità del tuo brand con l’AI logo maker

Ottimizza i tuoi contenuti con l’AI SEO assistant

Trasforma i click in clienti con un link in bio