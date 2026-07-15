Il tuo sito web come piace a te online a partire da 2,99€ con Hostinger

Trasformare un’idea in qualcosa di concreto oggi non solo è facile e possibile, ma è anche economico. Realizza il tuo sito web proprio come piace a te a partire da soli 2,99 euro con Hostinger, la piattaforma che offre i migliori servizi per il tuo successo online. Approfitta subito dell’offerta disponibile in questi giorni. Scegli tra due piani disponibili a prezzi trasparenti, senza costi nascosti e puoi annullare quando vuoi.
I piani Hostinger in offerta per realizzare il tuo sito web
Se cerchi gli elementi essenziali per creare un sito web e posizionarlo online velocemente con Website Builder Premium di Hostinger hai il piano perfetto, ricco di funzionalità essenziali e pensate proprio per questo scopo. A soli 2,99 euro al mese, anziché 11,99 euro!
- Crea fino a 3 siti web
- 20 GB di spazio di archiviazione per i tuoi file (SSD)
- 2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
- Dominio gratuito per 1 anno
- Website builder drag and drop
- Scegli tra 300+ template creati da designer
- Crea e invia campagne email con l’AI in pochi click
- Cresci più velocemente con strumenti per SEO, email e marketing della tua attività
- Aggiorna il tuo sito in qualsiasi momento con la modifica mobile
Se hai bisogno di strumenti AI e funzionalità ecommerce allora la soluzione ideale è Website Builder Business. A soli 3,99 euro al mese, anziché 18,99 euro!
- Crea 50 siti web
- 50 GB di memoria per i tuoi file
- 5 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
- Dominio gratuito per 1 anno
- Website builder drag and drop
- Scegli tra 300+ template creati da designer
- Crea e invia campagne email con l’AI in pochi click
- Cresci più velocemente con strumenti per SEO, email e marketing della tua attività
- Aggiorna il tuo sito in qualsiasi momento con la modifica mobile
- Vendi fino a 1000 prodotti e gestisci facilmente il tuo negozio
- Mantieni il 100% dei tuoi profitti senza commissioni di transazione
- Offri oltre 100 metodi di pagamento per raggiungere più clienti
- Monitora le prestazioni con analisi in tempo reale
- Vendi prodotti personalizzati con l’integrazione Printful inclusa
- Migliora il tuo testo con il nostro editor AI di testi
- Crea immagini straordinarie utilizzando l’AI image generator
- Condividi la tua storia con il nostro generatore AI di post di blog
- Carica immagini e genera descrizioni con il nostro generatore AI di prodotti
- Progetta rapidamente l’identità del tuo brand con l’AI logo maker
- Ottimizza i tuoi contenuti con l’AI SEO assistant
- Trasforma i click in clienti con un link in bio