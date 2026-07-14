 Spotify lancia la chat AI che aiuta a scoprire la musica
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Spotify lancia la chat AI che aiuta a scoprire la musica

Spotify aggiunge la chat AI nell'app mobile. Si parla o si digita per scoprire musica e chiedere informazioni su brani, album e artisti.
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Spotify aggiunge la chat AI nell'app mobile. Si parla o si digita per scoprire musica e chiedere informazioni su brani, album e artisti.
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Metti artisti che non ho mai sentito., oppure Aggiungi qualcosa di più ritmato. o ancora Quando ho ascoltato questa canzone per la prima volta?, Cosa ha ispirato questo brano?. Spotify si trasforma da riproduttore musicale a interlocutore, un’AI con cui parlare, a voce o digitando, per scoprire musica, esplorare la propria cronologia e approfondire ciò che ascoltate.

La funzione estende l’esperienza del DJ AI, che selezionava musica per conto dell’utente a tutta l’app. Adesso si può conversare con Spotify nelle viste Home e In Riproduzione su mobile, con conversazioni bidirezionali che modellano ciò che l’app propone.

Spotify diventa un chatbot: ora si può parlare con l’app per scegliere cosa ascoltare

Ecco cosa si può fare:

  • Scoprire nuova musica. Si può chiedere: Fammi ascoltare artisti che non conosco. Spotify propone una prima selezione, che può essere affinata in modo naturale con richieste come Aggiungi anche [nome artista], Solo uscite recenti oppure Qualcosa di più ritmato. La playlist si aggiorna man mano che la conversazione prosegue.
  • Esplorare la propria cronologia. L’assistente permette anche di interrogare la storia degli ascolti con domande come Quando ho ascoltato questa canzone per la prima volta? oppure Quali generi ho ascoltato di più negli ultimi mesi?. In pratica, trasforma anni di dati di ascolto in una conversazione.
  • Ottenere informazioni sui contenuti. Si possono fare domande come Cosa ha ispirato questo brano?, Quando è uscito questo album? o Quali artisti hanno uno stile simile?. Lo stesso vale per podcast e audiolibri, con spiegazioni e approfondimenti contestuali.
  • Controllare Spotify con la voce. L’assistente può anche eseguire azioni direttamente dalla chat: Salva questa canzone, Aggiungila alla coda o Segui questo artista, senza dover uscire dalla conversazione o navigare nell’interfaccia dell’app.

Come funziona

Si può parlare o digitare, e Spotify risponde. L’utente raffina e la conversazione continua. Funziona come ChatGPT, ma per la musica. L’AI non dà una risposta e basta, ascolta il seguito e adatta la risposta.

La nuova funzione è in fase di rollout adesso su mobile nei mercati disponibili.

Fonte: Spotify

Pubblicato il 14 lug 2026

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Tiziana Foglio
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14 lug 2026
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