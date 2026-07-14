Come usare ChatGPT su Chrome: guida completa all'estensione

Convincere centinaia di milioni di persone ad abbandonare il proprio browser per uno nuovo è un’impresa che ha fatto inciampare anche i colossi tecnologici più potenti. OpenAI ci ha provato con Atlas, un browser con intelligenza artificiale integrata che prometteva un’esperienza di navigazione completamente diversa. L’idea era ambiziosa: un browser dove l’AI non è un’aggiunta, ma il centro di tutto, capace di leggere le pagine, analizzarle e rispondere a domande sul contenuto in tempo reale.

Il problema, prevedibile, è che le persone non cambiano browser. Non per pigrizia, ma per accumulo. Anni di password salvate, estensioni personalizzate, schede organizzate, abitudini consolidate, trasferire tutto l’ambaradan in un ambiente nuovo è un costo che pochissimi sono disposti a pagare, per quanto il nuovo ambiente sia tecnicamente superiore.

OpenAI, quindi, ha fatto l’unica cosa sensata che si poteva fare. Ha smesso di combattere una battaglia persa e ha portato le funzionalità di Atlas dove sono gli utenti. Se la montagna non va da Maometto… Il browser viene dismesso nelle prossime settimane, ma la tecnologia che lo rendeva interessante non scompare, viene trasferita in un’estensione per Chrome e nella piattaforma principale di ChatGPT.

Come installare ChatGPT su Chrome

La procedura richiede solo pochi minuti.

1. Installare l’estensione

Si apre il Chrome Web Store, si cerca l’estensione ufficiale di ChatGPT pubblicata da OpenAI, si clicca su “Aggiungi a Chrome” e si conferma l’installazione. Una volta completata, conviene fissare l’estensione nella barra degli strumenti per averla sempre a portata di mano.

2. Accedere al proprio account

Si clicca sull’icona di ChatGPT appena comparsa nella barra degli strumenti e si accede con il proprio account OpenAI. Gli utenti gratuiti hanno accesso alle funzionalità di navigazione standard; chi ha un abbonamento a pagamento sblocca automaticamente le funzionalità avanzate e limiti di utilizzo più alti.

3. Concedere i permessi del browser

Per permettere all’AI di leggere il contenuto della pagina che si sta visitando, bisogna concedere all’estensione il permesso di accedere alla scheda corrente. Quando compare la richiesta, si clicca su “Consenti”. Questo passaggio è fondamentale, senza di esso l’estensione non può riassumere le pagine né rispondere a domande sul contenuto specifico che si sta guardando.

4. Iniziare a usarla

L’estensione funziona come un pannello laterale dinamico o come un menu rapido sovrapposto alla pagina. Si può iniziare immediatamente a usarla per qualsiasi compito di navigazione quotidiana.

Cosa sa fare l’estensione nella pratica

Le funzionalità trasferite da Atlas a Chrome coprono la maggior parte delle situazioni in cui un’AI contestuale — cioè un’AI che vede la pagina che si sta guardando, è effettivamente utile.

Riassumere articoli lunghi : Quando non si ha il tempo di leggere un articolo di tremila parole, l’estensione ne estrae i punti essenziali in pochi secondi. Funziona con le notizie, con i rapporti, con qualsiasi pagina di testo che sia troppo lunga per il tempo che si ha a disposizione.

: Quando non si ha il tempo di leggere un articolo di tremila parole, l’estensione ne estrae i punti essenziali in pochi secondi. Funziona con le notizie, con i rapporti, con qualsiasi pagina di testo che sia troppo lunga per il tempo che si ha a disposizione. Spiegare documentazione tecnica : Il codice sorgente incomprensibile, la documentazione di un’interfaccia di programmazione scritta per chi la conosce già, i manuali tecnici pieni di terminologia specialistica, l’estensione può tradurli in linguaggio accessibile direttamente nella pagina, senza dover copiare il testo e incollarlo in una conversazione separata.

: Il codice sorgente incomprensibile, la documentazione di un’interfaccia di programmazione scritta per chi la conosce già, i manuali tecnici pieni di terminologia specialistica, l’estensione può tradurli in linguaggio accessibile direttamente nella pagina, senza dover copiare il testo e incollarlo in una conversazione separata. Confrontare prodotti tra più schede : Durante gli acquisti online, l’estensione può analizzare le caratteristiche dei prodotti aperti in schede diverse e produrre un confronto strutturato. È il tipo di lavoro che manualmente richiede un foglio di calcolo e mezz’ora di pazienza.

: Durante gli acquisti online, l’estensione può analizzare le caratteristiche dei prodotti aperti in schede diverse e produrre un confronto strutturato. È il tipo di lavoro che manualmente richiede un foglio di calcolo e mezz’ora di pazienza. Riscrivere testi prima di inviarli : L’estensione può intervenire direttamente nelle caselle di testo del browser, e-mail, messaggi nei forum, moduli di contatto, e riscrivere il contenuto in base a tono, chiarezza e registro prima che si prema il tasto di invio.

: L’estensione può intervenire direttamente nelle caselle di testo del browser, e-mail, messaggi nei forum, moduli di contatto, e riscrivere il contenuto in base a tono, chiarezza e registro prima che si prema il tasto di invio. Analizzare documenti di ricerca : Per chi lavora con articoli accademici, rapporti o qualsiasi documento complesso, l’estensione può evidenziare i risultati chiave, spiegare la metodologia e rispondere a domande specifiche sul contenuto della pagina.

: Per chi lavora con articoli accademici, rapporti o qualsiasi documento complesso, l’estensione può evidenziare i risultati chiave, spiegare la metodologia e rispondere a domande specifiche sul contenuto della pagina. Rispondere a domande sulla pagina corrente: La funzione più semplice e forse più potente è chiedere qualsiasi cosa riguardo a ciò che si sta guardando in quel momento. Ad esempio, Quali sono i termini di questo contratto? , Questo articolo contraddice quello che ho letto ieri? , Riassumi solo la sezione sui prezzi , l’AI risponde avendo accesso diretto al contenuto della pagina.

Perché OpenAI ha chiuso Atlas

Il mercato dei browser, come dicevamo all’inizio, è uno dei più difficili da penetrare nell’intero settore tecnologico. Anche con funzionalità di intelligenza artificiale impressionanti, convincere gli utenti ad abbandonare Chrome, Safari o qualsiasi altro browser significa chiedere loro di lasciare indietro password, estensioni, abitudini e configurazioni accumulate in anni di utilizzo.

OpenAI ha riconosciuto che mantenere un browser dedicato era uno sforzo enorme che creava un ostacolo inutile per gli utenti che volevano semplicemente le sue funzioni AI. Le funzionalità caratteristiche di Atlas, il pannello laterale persistente, il raggruppamento intelligente delle schede e l’analisi approfondita delle pagine, migrano nell’estensione per Chrome e nell’interfaccia principale di ChatGPT.

Gli utenti attuali di Atlas hanno un periodo di transizione di alcune settimane per spostare i propri flussi di lavoro.

Per chi non aveva mai provato Atlas, ovvero la stragrande maggioranza degli utenti, non c’è nulla da migrare. C’è solo da installare un’estensione e scoprire cosa significa navigare con un’intelligenza artificiale che vede le stesse pagine che si sta guardando.