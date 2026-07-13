Basta complimenti inutili: il prompt che cambia ChatGPT

Che si tratti di una domanda su un fatto di attualità, della revisione di un testo o della valutazione di un’argomentazione, ChatGPT tende spesso ad aprire la risposta con apprezzamenti, riservando osservazioni critiche o suggerimenti solo in un secondo momento e con toni molto prudenti…

Questo comportamento ha ormai un nome informale tra gli utenti: “stato di zucchero filato”. Risposte morbide, piene di complimenti e formule di cortesia, ma spesso povere di contenuti davvero utili. Nel tentativo di risultare educati e collaborativi, molti chatbot finiscono per confermare le opinioni dell’utente, distribuire elogi superflui e diluire la risposta con lunghe introduzioni.

Il risultato è che l’informazione davvero importante si perde tra frasi di circostanza. Presa singolarmente può sembrare una piccola perdita di tempo, ma ripetuta decine di volte al giorno diventa un costo concreto. Per evitarlo basta un prompt che inviti il modello ad andare subito al punto.

Il prompt di ChatGPT della modalità senza fronzoli

Prompt da utilizzare con ChatGPT: Attiva la modalità senza fronzoli. Elimina convenevoli, complimenti e introduzioni superflue. Analizza ogni affermazione con obiettività spietata. Tratta il mio input come una bozza che deve essere metodicamente smontata o rafforzata. Dammi la verità nuda e cruda, non rassicurazioni.

L’istruzione chiave è l’ultima. Si chiede di dare priorità all’accuratezza, non alla diplomazia, e gli effetti sono immediati.