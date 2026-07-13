Claude Fable 5 è gratuito fino al 19 luglio, ecco come usarlo

Anthropic ha deciso di offrire gratuitamente il suo modello più potente agli abbonati. Dietro questa scelta c’è un motivo preciso: l’arrivo di GPT-5.6 Sol, il nuovo modello di OpenAI rilasciato proprio nella stessa settimana.

Le aziende non regalano il loro prodotto di punta se non sentono la pressione della concorrenza. Vuol dire che Sol è abbastanza forte da costringere Anthropic a tenere aperta la porta.

Dal 20 luglio, Claude Fable 5 passerà a un sistema a consumo: 10 dollari per milione di token in input e 50 dollari per milione in output. Secondo Anthropic, il modello tornerà incluso negli abbonamenti quando le risorse di calcolo lo permetteranno. Fino al 19 luglio resterà attivo anche il bonus del 50% ai limiti settimanali di Claude Code.

Cosa si può fare con Claude Fable 5?

Claude Fable è il miglior modello AI al mondo fino ad oggi. Stripe gli ha dato accesso a 50 milioni di righe di codice e ha completato in un giorno una migrazione che un team intero aveva stimato in due mesi. Tanto per avere un’idea del livello…

Ecco cosa si può fare con Fable 5:

Costruire o migliorare le proprie skill : far generare al modello file di skill riutilizzabili da modelli meno potenti, oppure far ottimizzare quelli già esistenti, con tanto di audit e changelog delle modifiche;

: far generare al modello file di skill riutilizzabili da modelli meno potenti, oppure far ottimizzare quelli già esistenti, con tanto di audit e changelog delle modifiche; Revisionare e ottimizzare la propria configurazione AI : grazie alle sue capacità di ragionamento avanzato, Fable 5 è ideale per analizzare file di contesto, struttura delle cartelle e cronologia delle chat, individuando contraddizioni, duplicazioni, lacune e aree di miglioramento;

: grazie alle sue capacità di ragionamento avanzato, Fable 5 è ideale per analizzare file di contesto, struttura delle cartelle e cronologia delle chat, individuando contraddizioni, duplicazioni, lacune e aree di miglioramento; Pianificare progetti strategici complessi: usarlo per la fase di pensiero e strategia, producendo un piano dettagliato che modelli più economici (Opus, Sonnet) potranno poi eseguire senza dover rifare il ragionamento;

Gestire migrazioni e lavori tecnici : come dimostrato dall’esempio di Stripe, Fable 5 eccelle in compiti lunghi e complessi, ingegneria del software, ricerca, visione, dove il suo vantaggio rispetto agli altri modelli cresce all’aumentare della difficoltà.

: come dimostrato dall’esempio di Stripe, Fable 5 eccelle in compiti lunghi e complessi, ingegneria del software, ricerca, visione, dove il suo vantaggio rispetto agli altri modelli cresce all’aumentare della difficoltà. Usare ChatGPT come prompt engineer: il chatbot può aiutare a progettare prompt efficaci per i lavori che si ripetono spesso. Prima intervista l’utente per capire obiettivi, stile e preferenze, poi trasforma le risposte in un prompt completo, pronto da riutilizzare ogni volta.