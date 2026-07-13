Apple: AI accelera lo sviluppo dei chip per Mac e iPad

In base alle informazioni ottenute da Mark Gurman, Apple lancerà un unico chip della serie M6 per passare velocemente alla serie M7. Il giornalista di Bloomberg ha ora fornito maggiori dettagli sulla roadmap, spiegando il principale motivo per cui l’azienda di Cupertino ha deciso di accelerare lo sviluppo dei chip proprietari.

Serve maggiore potenza per l’AI

Come è noto, Apple aveva avviato lo sviluppo di un veicolo a guida autonoma. Il progetto è stato successivamente abbandonato, dopo aver speso oltre 10 miliardi di dollari. Per ottenere il livello 5 (a titolo di confronto, le Tesla sono livello 2, mentre i robotaxi di Waymo sono livello 4) era necessario un chip in grado di elaborare enormi quantità di dati in tempo reale. Quel chip non è stato mai realizzato, ma ha permesso di sviluppare il Neural Engine, componente dei chip attuali che esegue i calcoli AI direttamente sul dispositivo.

Il primo Neural Engine è stato integrato nel chip A11 Bionic dell’iPhone X (2017), ma serviva principalmente per il riconoscimento facciale (Face ID) e la creazione di avatar 3D (Animoji). Tutti i chip prodotti da Apple per i Mac integrano un Neural Engine che consentono l’esecuzione locale delle funzionalità AI. Le tecnologie sviluppate per la self-driving car sono state sfruttate anche per chip Ultra usati nei server Apple Intelligence.

L’investimento di 10 miliardi di dollari inizia oggi a dare i suoi frutti e i miglioramenti ottenuti permetteranno di velocizzare la roadmap. Secondo Gurman, Apple non annuncerà i chip M6 Pro, Max e Ultra, ma solo il modello base M6. L’azienda di Cupertino ha già completato il design del chip M7 che dovrebbe arrivare sul mercato entro metà 2027. Seguiranno quindi i chip M7 Pro e Max (fine 2027) e infine il chip M7 Ultra (2028).

Questa accelerazione è dovuta alla necessità di utilizzare un Neural Engine più potente. Il chip M7 Ultra dovrebbe avere prestazioni paragonabili alle GPU Blackwell di NVIDIA. Gli ingegneri di Apple hanno già avviato lo sviluppo di un chip per server, basato su M7 Ultra, che arriverà nel 2029. Può supportare fino a 1,5 TB di memoria.

La roadmap prevede inoltre i chip M8, due dei quali (nomi in codice Soko e Cardinal) troveranno posto nei Mac del 2028. Verranno realizzati con tecnologia di processo a 1,4 nanometri. Non è noto se la produzione verrà affidata interamente a TSMC o se ci sarà anche il contributo di Intel.