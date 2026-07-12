 Cuffiette Bluetooth a conduzione ossea perfette per nuoto e tanto altro (42€)
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Cuffiette Bluetooth a conduzione ossea perfette per nuoto e tanto altro (42€)

Le cuffiette Bluetooth a conduzione ossea sono perfette per gli sportivi e in particolare per chi fa nuoto. Oggi le puoi avere a 42€ circa.
Cuffiette Bluetooth a conduzione ossea perfette per nuoto e tanto altro (42€)
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Le cuffiette Bluetooth a conduzione ossea sono perfette per gli sportivi e in particolare per chi fa nuoto. Oggi le puoi avere a 42€ circa.
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Sei un appassionato di sport e quindi stai cercando delle cuffiette senza fili che si adattino bene alle orecchie e non perdano la connessione con il tuo dispositivo nemmeno in acqua? Allora vai subito su Amazon e acquista queste cuffiette Bluetooth a conduzione ossea a soli 42,99 euro, invece che 129,99 euro.

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Cuffiette Bluetooth a conduzione ossea per ogni sport

Queste cuffiette Bluetooth a conduzione ossea sono perfette per ogni tipo di sport perché grazie all’archetto che passa dietro la testa e quello che va intorno all’orecchio rimangono più stabili. Inoltre la tecnologia a conduzione ossea ti permette di continuare ad ascoltare la musica senza perdere la cognizione di ciò che sta intorno a te. Sono anche resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68 e quindi perfette per il nuoto.

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Offrono la tecnologia Bluetooth 6.0 che si connette velocemente con i tuoi dispositivi, garantisce una bassissima latenza e rimane stabile. Inoltre puoi passare alla modalità MP3 che, grazie alla memoria integrata da 8 GB, puoi ascoltare i tuoi brani preferiti senza nemmeno lo smartphone. Senza contare che garantiscono fino a 12 ore di autonomia con una singola ricarica e con appena 10 minuti di ricarica avrai altre 3 ore di riproduzione.

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Pubblicato il 12 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
12 lug 2026
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