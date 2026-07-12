Apple Watch SE 3 GPS con cassa da 44mm a un prezzo conveniente

Oggi parliamo di uno dei migliori Apple Watch sul mercato, per via del suo rapporto qualità prezzo, ovvero l’Apple Watch SE che ora su Amazon puoi avere a soli 239 euro, invece che 309 euro.

Uno sconto del 23% che ti fa risparmiare 70 euro sul totale e ti permette di metterti al polso uno straodinario wearable. In più con questa promozione puoi anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

Apple Watch SE: per ciò che offre è il meglio a questa cifra

L’Apple Watch SE ha un ottimo design con un display Retina LTPO OLED luminoso che arriva fino a 1000 nit, una cassa in alluminio riciclato da 44 mm e un peso di circa 33 grammi. È dotato di un cinturino sport a mezzanotte che risulta estremamente comodo e non fa sudare eccessivamente il polso, più pulsante e rotella fisica. E poi è resistente all’acqua fino a una profondità di 50 metri ed è quindi utilizzabile per nuotare in piscina e al mare.

A bordo troviamo il potente chip Apple S10 SiP dual-core a 64 bite una memoria interna da 64 GB per muoversi in modo fluido e veloce. Tra le tante opzioni c’è un altimetro, un sensore della luce ambientale e una bussola. È in grado di monitorare continuamente il battito del cuore, di rilevare le cadute e di monitorare il sonno. Puoi effettuare chiamate direttamente dal polso e con il GPS integrato sai sempre dove sei e tracci i tuoi percorsi in modo preciso. Dulcis in fundo, offre un’ottima autonomia che arriva fino a 18 ore di utilizzo classico.

Un grandissimo modello che oggi lo puoi pagare molto meno. Quindi vai velocemente su Amazon e acquista il tuo Apple Watch SEche puoi avere a soli 239 euro, invece che 309 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.