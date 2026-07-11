 Macchina da caffè De'Longhi, macinato o cialde + montalatte, a 84€
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Macchina da caffè De'Longhi, macinato o cialde + montalatte, a 84€

Solo 84€ circa su Amazon e puoi avere la macchina da caffè De'Longhi, con sistema per macinato o cialde più montalatte manuale.
Macchina da caffè De'Longhi, macinato o cialde + montalatte, a 84€
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Solo 84€ circa su Amazon e puoi avere la macchina da caffè De'Longhi, con sistema per macinato o cialde più montalatte manuale.
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Approfitta di questa promozione eccellente per bere il caffè o il cappuccino comodamente a casa tua con lo stesso risultato del bar senza spendere nemmeno troppo. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la macchina da caffè De’Longhi a soli 84,91 euro, invece che 153,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo poi avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino del 35%, e un ulteriore sconto con il coupon di circa 15 euro per un risparmio di oltre 69 euro. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’apposita opzione.

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Macchina da caffè De’Longhi: fa di tutto e costa il giusto

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti della macchina da caffè De’Longhi è la sua versatilità. Potrai infatti usare sia il caffè in cialde E.S.E che quello in polvere già macinato, in base alle tue esigenze. E puoi anche scegliere di erogare una tazzina o due in contemporanea. In più con il pannarello che egoroga vapore ad alta temperatura puoi montare il latte per un cappuccino cremoso o puoi scaldare le bevande come il tè e le tisane.

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Gode di un design elegante e moderno con un pratico pannello frontale dotato di manopola per scegliere le opzioni disponibili e una ripiano superiore dove puoi appoggiare le tazzine per tenerle calde. Il raccogliere gocce lo puoi staccare per lavarlo più velocemente e il serbatoio dell’acqua ha una capacità da 1 litro e anch’esso è smontabile.

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Una grande opportunità dunque per portarti un mini bar dentro casa. Prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista la tua macchina da caffè De’Longhi a soli 84,91 euro, invece che 153,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 11 lug 2026

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