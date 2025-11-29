Intel produrrà i chip M di Apple nel 2027?

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha svelato una clamorosa indiscrezione. Intel produrrà i chip Apple della serie M nelle sue fabbriche all’inizio del 2027. L’azienda di Santa Clara utilizzerà la tecnologia di processo Intel 18A per i modelli entry level. La collaborazione potrebbe proseguire con il processo Intel 14A.

Nuova partnership tra Intel e Apple?

È noto che Intel avrebbe potuto fornire un suo processore per il primo iPhone di Apple. Il chipmaker di Santa Clara ha invece fornito i processori per i Mac dal 2006 al 2023, quando è stata completata la transizione ai chip M basati sull’architettura Arm.

Dopo essere uscita dalla porta principale, Intel potrebbe rientrare dalla finestra. Secondo Ming-Chi Kuo, Apple avrebbe firmato un accordo di non divulgazione con Intel e ottenuto il PDK (Process Design Kit) 0.9.1GA del nodo 18A per effettuare simulazioni e validazioni. L’azienda di Cupertino attende ora il PDK 1.0/1.1 che verrà rilasciato nel primo trimestre 2026.

Secondo l’analista di TF International Securities, Intel produrrà i chip entry level della serie M che arriveranno sul mercato nel secondo o terzo trimestre 2027. In base alla roadmap attuale, i chip dovrebbero essere gli Apple M6 o M7 che verranno integrati nei futuri MacBook Air, iPad Pro e iPad Air.

I chip della serie M più potenti (Pro, Max e Ultra) verranno ancora prodotti da TSMC, in quanto è necessario soddisfare un volume di ordini superiore. Per i chip entry level si prevedono tra 15 e 20 milioni di unità nel 2026 e 2027. L’accordo permetterebbe ad Apple di ridurre la dipendenza da TSMC (sulla quale incombe sempre un’ipotetica invasione di Taiwan da parte della Cina) e di supportare il piano “Made in USA” di Trump.

Intel avrebbe invece un importante cliente che consentirà di incrementare i profitti. Il processo 18A verrà utilizzato per i chip Core Ultra 300 basati sull’architettura Panther Lake. La partnership potrebbe continuare con il processo 14A. Il CEO Lip-Bu Tan aveva dichiarato che potrebbe essere cancellato in assenza di clienti.