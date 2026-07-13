Reflect: la funzione di Claude mostra come si usa davvero l'AI

Anthropic lancia Reflect, una dashboard che analizza il modo in cui ciascuno utilizza Claude. Proposta in versione beta, la funzionalità riassume gli argomenti affrontati, i momenti di utilizzo e i tipi di compiti affidati all’assistente, su un periodo che va da un mese a un anno. La dashboard è ispirata a Spotify Wrapped, con l’invito a interrogarsi sul posto che lo strumento occupa nella propria vita quotidiana.

Reflect: la dashboard che analizza l’utilizzo di Claude

La dashboard di Claude si apre con un riepilogo dell’attività dell’utente, consultabile su uno, tre, sei o dodici mesi. Mette in evidenza i principali argomenti affrontati con Claude, i momenti della giornata in cui si usa di più e i tipi di compiti delegati più spesso.

Anthropic anticipa che a breve introdurrà anche la visualizzazione del tempo totale trascorso su Claude. Al di là del resoconto statistico, Reflect sembra voler invitare alla riflessione. La funzionalità fa emergere periodicamente domande del tipo qual è la cosa che volete continuare a fare da soli, anche se Claude potrebbe eseguirla più in fretta? , per poi proporre di discuterne con l’assistente.

Alla base della dashboard c’è il framework 4D AI Fluency, con cui Anthropic analizza il modo in cui gli utenti collaborano con Claude. Il sistema prende in considerazione quattro elementi: la capacità di delegare i compiti giusti all’AI, di formulare prompt efficaci, di valutare la qualità delle risposte e di utilizzarle in modo responsabile.

Per ciascuna dimensione, il report fornisce esempi concreti, come rielaborare le bozze di email con il proprio stile personale o delegare un compito solo dopo aver definito la strategia. La dashboard permette infine di impostare fasce di silenzio o di programmare un promemoria che invita a fare una pausa dopo un certo periodo di utilizzo. Questi promemoria rimangono facoltativi e possono essere ignorati.

Come attivare la dashboard

Reflect è accessibile in beta per gli account Free, Pro e Max, a condizione di aver attivato la memoria di Claude. Dovrebbe essere distribuita agli utenti degli altri piani in un prossimo futuro, Anthropic promette inoltre una versione dedicata a Cowork. La funzionalità si trova nelle Impostazioni dell’assistente, sul web e nell’applicazione desktop.

Secondo Anthropic, Reflect non tiene conto delle conversazioni in modalità Incognito, dei file provenienti dagli strumenti connessi (le email di una casella collegata, ad esempio) e degli scambi legati a uno strumento di monitoraggio della salute. Gli argomenti sensibili possono comparire, ma unicamente in forma aggregata.

L’azienda ha spiegato di aver progettato Reflect insieme a esperti di benessere digitale, tra cui anche i ricercatori del MIT Media Lab e del Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital.