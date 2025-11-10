MX Linux 25: disponibili per il download le ISO di Infinity

Il team al lavoro sul progetto ha annunciato nel fine settimana la disponibilità di MX Linux 25. Nome in codice Infinity, la nuova versione del sistema operativo è basata su Debian 13 e distribuita con la suite systemd. Il kernel è 6.12.48 per quasi tutte le edizioni, fatta eccezione per le varianti ahs con ambiente Xfce (6.16).

In download le ISO di MX Linux 25

A livello di novità sono da segnalare diversi cambiamenti: la sostituzione di apt-notifier con mx-updater, la modifica del live system antiX per una maggiore compatibilità con systemd, la migrazione a Qt6 per MX Tools, una nuova opzione per rimpiazzare una distribuzione esistente in fase di installazione, diverse funzionalit aggiuntive per MX Cleanup e temi inediti. Per maggiori informazioni rimandiamo al changelog.

Per il download delle immagini ISO di MX Linux 25 è possibile far riferimento alle pagine del sito ufficiale, scegliendo fra le tre edizioni del sistema operativo proposte: con ambiente desktop Xfce, KDE Plasma oppure Fluxbox. I requisiti minimi sono piuttosto accessibili: qualsiasi processore x86 da almeno 1 GHz, 1 GB di RAM, 10 GB di spazio libero, scheda grafica con supporto alla risoluzione 1024×768 pixel, un display o monitor con la stessa risoluzione e una porta USB.

Il sistema operativo è tra quelli finiti sotto i riflettori nell’ultimo meso dopo che Microsoft ha interrotto il supporto ufficiale a Windows 10. Molti utenti si stanno rivolgendo a OS alternativi per dare una seconda chance al proprio PC. Tra gli altri ai quali abbiamo dedicato approfondimenti nelle ultime settimane ci sono openSUSE, Debian, Fedora Linux, AnduinOS, Linux Mint, Zorin OS, Ubuntu, Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux, CachyOS, Pop!_OS, EndeavourOS, Manjaro, Nobara, Bluestar, elemantary OS, BigLinux Garuda Linux e ChromeOS Flex.