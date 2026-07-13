Cercavo una distro Linux, ho trovato una guida contro gli alieni

Il web è un posto meraviglioso. Non sempre a dire il vero, ma a volte può diventarlo, prendendoti per mano e accompagnandoti dove non avresti mai nemmeno pensato di voler arrivare. Nella solita attività di rassegna stampa, questa mattina mi sono imbattuto in un’email che chiede di far conoscere una distribuzione Linux italiana. Molto volentieri , penso, vediamo di cosa si tratta. Pochi minuti dopo stavo sfogliando una guida su come sopravvivere a un’invasione aliena. Andiamo con ordine.

La distro Linux per recuperare i vecchi computer

Abbiamo ricevuto in redazione un messaggio che riprendiamo, per segnalare un progetto 100% Made in Italy legato al mondo Linux. Si tratta di Linux Ogigia Antix, sistema operativo pensato per il recupero dei vecchi computer a 32 bit (compatibile anche con le architetture 64 bit), che richiede solo 150 MB di RAM all’avvio, un quantitativo che oggi facciamo fatica a immaginare in epoca di crisi delle memorie.

L’autore, Daniele Dellerba, lo definisce qualcosa di più di una semplice evoluzione del classico Linux Antix (antiX), grazie a un account pre-configurato che risolve diversi problemi. I requisiti richiesti sono un processore Pentium 3 da almeno 1 GHz e un disco da 15 GB. Qui sotto la piattaforma in esecuzione.

Per il download rimandiamo al sito del progetto A.N.S.U. (ci torneremo a breve), c’è anche una guida all’installazione. Mettiamo le mani avanti: non lo abbiamo provato, ma abbiamo scaricato l’ISO della release 23.6, l’ultima pubblicata, e sembra tutto in ordine da un controllo antivirus. Vale comunque la pena segnalare che antiX è avanzato alla versione 26.

L’isola incantata dei navigatori e l’invasione aliena

Un paio di informazioni sul contesto. Il portale Ogigia, con layout e grafica che rimandano a un’altra epoca del mondo online, è definito l’isola incantata dei navigatori del web e spazia da Linux alla geopolitica, dai metodi di auto-costruzione delle risorse all’elettronica. Un potpourri, insomma.

Invece, A.N.S.U. è un acronimo che per esteso si legge Associazione Nazionale Studio Ufo. Il sito ospita una guida per affrontare un’invasione aliena e un report sull’ondata UFO a Cremona del 1998-99. Strano: ero lì, non la ricordo.