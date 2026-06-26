The Bear 5, la stagione finale è disponibile in streaming su Disney+

Da questa mattina sulla piattaforma streaming Disney+ è disponibile la stagione finale di The Bear, la serie FX con protagonista la star Jeremy Allen White. Per i fan, dunque, un appuntamento imperdibile, a maggior ragione se si considera che fin da ora sono disponibili tutti gli episodi.

Essendo disponibile in esclusiva, la visione di The Bear 5 su Disney+ richiede l’attivazione di un abbonamento. I prezzi partono da 5,99 euro al mese scegliendo la sottoscrizione Standard con pubblicità con una permanenza minima di 6 mesi, mentre il pass mensile senza vincoli parte da 6,99 euro. Tutti i piani sono disponibili su questa pagina del sito Disney+.

La trama della stagione finale di The Bear

Sydney, Richie e Sugar scoprono che Carmy ha lasciato definitivamente il settore della ristorazione, lasciando il destino del locale nelle loro mani. I tre dovranno caricarsi di una responsabilità non semplice da gestire, anche per via della situazione economica non proprio rosea, per usare un eufemismo, attraversata dal ristorante.

C’è però un’ultima missione da compiere: la conquista della stella Michelin, il sogno che spingerà i protagonisti del finale di stagione a dare il meglio per confezionare il servizio della vita. E in quest’ultimo viaggio insieme capiranno anche un altro elemento fondamentale per un ristorante stellato: non il cibo, ma le persone.

Il cast della quinta stagione di The Bear è composto dai volti storici della serie, tra cui Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Moss-Bachrach, Abby Elliott, Liza Colon-Zayas, Matty Matheson e Lionel Boyce. In ruoli ricorrenti figureranno invece Will Pulter, Jamie Lee Curtis, Ricky Staffieri e Oliver Platt.

Appuntamento dunque per quest’oggi, venerdì 26 giugno, con tutti gli episodi della stagione finale disponibili in esclusiva sulla piattaforma streaming statunitense Disney+. Per visualizzare tutti i piani messi a disposizione dal servizio potete fare riferimento al link che segue.

https://youtu.be/ojjCvICC86c?si=bR4fb2rJhzUFtKiW