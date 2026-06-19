Il film di Guadagnino su Sam Altman e OpenAI rischia di sparire

Poco più di un anno fa abbiamo segnalato il coinvolgimento del regista italiano Luca Guadagnino (Melissa P., Chiamami col tuo nome) nel progetto di Amazon MGM Studios per realizzare un film sul momento più difficile di OpenAI, quello che in pochi giorni ha visto i vertici dell’organizzazione licenziare e reintegrare Sam Altman nel ruolo di CEO. C’era già anche il titolo: Artificial. La notizia di oggi è che non uscirà con le modalità previste, di certo non a breve.

Artificial messo all’angolo dall’accordo Amazon-OpenAI

Fin qui sarebbe una notizia di scarso interesse per queste pagine, se non fosse per la motivazione. Secondo quanto riportato da Variety, la decisione è stata presa in seguito all’accordo siglato nei mesi scorsi che lega proprio Amazon a OpenAI, per l’utilizzo dei servizi AWS e per lo sviluppo di modelli AI personalizzati. Non è chiaro se qualcosa della sceneggiatura o degli eventi rappresentati abbia in qualche modo toccato un nervo scoperto, tanto da portare allo stop.

Non si tratterebbe di una vera e propria cancellazione, ma della volontà di distribuire in un altro modo la pellicola, ormai quasi pronta. Il report parla inoltre di feedback molto positivi raccolti con le proiezioni d’anteprima a porte chiuse. Questa è la dichiarazione attribuita a un portavoce di Amazon.

Nutriamo il massimo rispetto e ammirazione per Luca Guadagnino, regista pluripremiato, e vantiamo un rapporto di lunga data che speriamo di poter continuare. Crediamo che Artificial trarrebbe maggior beneficio da una distribuzione diversa e stiamo lavorando a stretto contatto con il team di produzione per trovare una nuova casa al film.

L’interpretazione di Sam Altman in Artificial è stata affidata all’attore Andrew Garfield (Parnassus, Spider-Man), quella di Elon Musk invece a Ike Barinholtz (Orion e il buio, The hunt). Forse non li vedremo mai. Ci risulta non siano mai stati pubblicati trailer né immagini promozionali.