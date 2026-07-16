Dopo le frequenze e la numerazione si aggiorna la lista dei canali HbbTV del digitale terrestre

Ore ricche di novità quelle della piattaforma digitale terrestre dove, dopo le frequenze tv e la numerazione LCN nazionale, si è aggiornata anche la lista dei canali HbbTV. Grazie a questa tecnologia è possibile accedere a contenuti aggiuntivi dei classici canali in chiaro o a veri e propri canali radiotelevisivi se il televisore o il decoder è connesso a internet ed è compatibile con questa funzionalità.

I canali HbbTV aggiornati sul digitale terrestre

Per ottenere tutte le novità riportate qui sotto all’interno del pacchetto di offerta dei canali HbbTV del digitale terrestre è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali.